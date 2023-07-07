半新盤勁蝕！屯門弦海4年帳輸26%　何文田樓貶逾2成

樓價高位回落，近年半新盤二手成交累錄蝕讓個案，屯門弦海一個開放式單位，劈價至340萬元沽出，物業約4年一手購入，現時帳面貶值約25.6%。

祥益黃慶德表示，上述單位為高層K室，實用面積約224方呎，3月叫價450萬元，區內年輕上車客為鄰近家人居住，加上見單位有裝修，獲減110萬元入市，呎價約15,179元。原業主2019年以457.1萬元購入，帳面蝕117.1萬元。

新界更是重災區。美聯鄧涇渭稱，元朗尚悅．嶺1座低層H室兩房戶，實用面積約365方呎，最近叫價517萬元，減價至503萬元易手，呎價約13,781元，原業主持貨逾4年，帳面虧蝕29.3萬元。

中原霍栢雄指，沙田玖瓏山天瓏閣2座中層E室，實用面積約964方呎，套三房連工人套房設計，上月初開價約1,300萬元，議價後終售1,068萬元，累減232萬元，呎價約11,079元，單位約8年貶值約15%，原業主帳面蝕192萬元。

該行李嘉龍則表示，大埔天鑽18座低層C室三房戶，實用面積約584方呎，3月開價約900萬元，議價後售768萬元，呎價約13,151元，原業主持貨約4年帳蝕約15萬元。

市區豪宅都錄勁蝕個案。何文田晟林一個低層兩房單位，市傳以720萬元轉手，呎價約17,866元。原業主一手買入物業，現轉手帳面貶值逾230萬元，不足4年樓價跌逾24%。