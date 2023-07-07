美國就業數據遜預期　道指早段跌31點

美國6月份新增非農業職位只有20.9萬個，遠遜市場預期。美股3大指數周五早段個別發展，道指跌31點，報33,891點；標指升3點，報4,415點；以科技股為主的納指升46點，報13,725點。港股夜期報18,559點，升191點，高水193點。

企業消息方面，擁有Levi's牛仔褲品牌的Levi Strauss調低今年11月底止本財政年度的業績指引，收入增長指引範圍上限由3%降至2.5%(下限維持1.5%)，經調整每股盈利指引上下限俱削20美仙，到介乎1.1至1.2美元，以中間值計即倒退23.33%，拖累股價早段曾瀉5.4%。

該公司截至5月底止的第二財政季度業績，反映北美消費信心下滑，以及息口飆升對企業的衝擊。期內，該企收入按年倒退9.1%至13.37億美元，主要是佔比最大的美洲市場按年倒退21.52%，以銷售渠道來看，問題出於批發商入貨審慎，反觀亞洲市場按年增長18.01%，「中國增長強勁」。

即使整體毛利率在產品加價及空運費用下跌等因素下，按年擴闊0.54個百分點至58.66%，問題是收入始終少了一截，而且營銷及行政成本按年僅微跌0.57%，連同利息成本按年上漲兩倍，拖累上財季盈轉虧，蝕200萬美元。

不過，投資銀行高盛仍看好美國企業盈利會有溫和增長，因此繼續預測標指今年底前升至4,500點。