新盤趨旺 啟德項目下周二開賣82伙 黃竹坑站明起收票
2023年07月07日 22:03
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一手市場氣氛回暖，市區新盤相繼公布新部署。啟德項目落實下周二次輪賣82伙，而黃竹坑站周六起正式收票。大埔豪宅有洋房以逾1.4億元沽出，創項目新高。
●啟德HENLEY PARK落實下周二次輪發售82伙
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，周五(7日)上載銷售安排，落實下周二(11日)起展開次輪銷售，發售價單3號提供的全數82伙。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，次輪銷售涉及的單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎250至649方呎，更首次推出海景一房單位。次輪發售單位折實價由514.8萬至1,758.51萬元，折實呎價介乎19,788至29,600元。次輪銷售會於下周一(10日)中午12時截票，該盤是日暫錄4宗成交，共涉3,230.72萬元。
●黃竹坑站海盈山周六起正式收票
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，周五(7日)公布落實周六(8日)起正式接受認購登記。嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊指，項目有機會周末加推，預料涵蓋兩房及高層三房戶，亦會加推更多海景單位。目前客戶的查詢以標準戶為主，特色單位料稍後以招標形式推售。最快下一個周末展開首輪銷售。
●沙田大埔公路豪宅畢架．金峰三房1,997萬招標沽
遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰，最新以招標形式售出第1座8樓D室，實用面積1,033方呎，三房間隔，成交價1,997萬元，呎價約19,332元。
●大埔林海山城首錄洋房成交 新高價1.456億元沽
新界洋房錄得億元大額交投。香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周五(7日)首錄洋房成交，以1.456億元售出，成交價創項目新高。據項目成交紀錄冊，上述為林海徑6號，實用面積5,281方呎，屋內設升降機，地庫提供兩個停車位，地下為客廳、飯廳及廚房，連1,464方呎花園。1樓設3間套房，2樓屬主人睡房及家庭廳，對上為963方呎天台。洋房成交呎價約27,571元。項目同日亦以2,466萬元售第11座3樓A室，實用面積1,370方呎三房，呎價為18,000元。
●東涌東環單日重新沽出3伙 涉逾2,577萬元
新地(00016)旗下東涌東環I及東環II，周五(7日)重新沽出3伙早前遭取消交易的單位，共涉2,577.78萬元。其中，第1A座28樓1室，實用面積639方呎三房，以891.93萬元成交，呎價約13,958元。
●何文田站瑜一．天海兩房呎價約25,604元
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周五(7日)售出第2B座3樓C室，兩房間隔，實用面積522方呎，以1,336.54萬元成交，呎價約25,604元。項目於五天內連售4伙，合共套現約1.23億元。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期兩房呎價約14,406元
新鴻基地產(00016)旗下的屯門兆康NOVO LAND第2A期，最新以613.69萬元沽出Arreso第3座的6樓D室，實用面積426方呎，兩房間隔，呎價約14,406元。
●將軍澳海茵莊園一房售531.6萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周五(7日)售出2座26樓D2室一房戶，實用面積280方呎，成交價531.6萬元，呎價約18,986元。