新盤趨旺　啟德項目下周二開賣82伙　黃竹坑站明起收票

一手市場氣氛回暖，市區新盤相繼公布新部署。啟德項目落實下周二次輪賣82伙，而黃竹坑站周六起正式收票。大埔豪宅有洋房以逾1.4億元沽出，創項目新高。

●啟德HENLEY PARK落實下周二次輪發售82伙

●黃竹坑站海盈山周六起正式收票

●沙田大埔公路豪宅畢架．金峰三房1,997萬招標沽

●大埔林海山城首錄洋房成交 新高價1.456億元沽

●東涌東環單日重新沽出3伙 涉逾2,577萬元

●何文田站瑜一．天海兩房呎價約25,604元

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周五(7日)售出第2B座3樓C室，兩房間隔，實用面積522方呎，以1,336.54萬元成交，呎價約25,604元。項目於五天內連售4伙，合共套現約1.23億元。

●屯門兆康NOVO LAND第2A期兩房呎價約14,406元

●將軍澳海茵莊園一房售531.6萬元