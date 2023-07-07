人行：平台金融問題已整改完　將提升常態化監管水平

人民銀行表示，自2020年11月以來，從依法加強監管和有效防範風險的角度出發，金融管理部門督促指導螞蟻集團、騰訊集團等大型平台企業全面整改金融活動中存在的違法違規問題。目前，平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改。金融管理部門工作重點從推動平台企業金融業務的集中整改轉入常態化監管。

人行預告，金融管理部門下一步將完整、準確、全面貫徹新發展理念，著力提升平台企業金融業務常態化監管水平，依法將各類金融活動全部納入監管，確保同類業務適用同等監管規則，實現公平監管。堅持「兩個毫不動搖」，落實促進平台經濟健康發展的金融政策措施，支持、鼓勵平台企業持續提升金融普惠性，推動科技金融創新，增強國際金融競爭力，更好地服務實體經濟和民生需求。

該行提到，金融管理部門近年堅持發展和規範並重，建立健全平台經濟治理體系，出台一系列制度辦法，初步形成平台企業金融業務發展與監管制度框架，促進平台經濟規範健康發展。

監管當局近期針對螞蟻集團及旗下機構過往年度在公司治理、金融消費者保護、參與銀行保險機構業務活動、從事支付結算業務、履行反洗錢義務和開展基金銷售業務等方面存在的違法違規行為，金融管理部門依據《中國人民銀行法》《反洗錢法》《銀行業監督管理法》《保險法》《證券投資基金法》《消費者權益保護法》等，對螞蟻集團及旗下機構處以罰款(含沒收違法所得)71.23億元。要求螞蟻集團關停違規開展的「相互寶」業務，並依法補償消費者利益。此外，針對以往執法檢查中發現的問題，金融管理部門近期也對郵儲銀行、平安銀行、人保財險和財付通公司等實施了行政處罰。