AI競爭白熱化　軟銀獲日本補貼2.8億　內地巨頭加快研發

如今各地都在調撥資源加快人工智能產業發展，以搶佔話語權。最新有日本經濟產業大臣西村康稔周五宣布，日本政府將向軟銀集團提供53億日圓(約2.86億港元)補貼，用於研發AI。

據報軟銀旗下移動通訊業務子公司將使用一台超級電腦，獨立開發生成式AI，以構建其模型，並計劃在幾年內將模型推至企業層面，主要針對金融和醫學等專業領域的應用，這一計劃預計由旗下移動通信業務子公司獨立開發。軟銀集團董事長兼總裁孫正義本月初表示，擬向英偉達(Nvidia)採購2,240塊適合AI開發的半導體GPU。有指軟銀這項AI發展計劃涉資高達200億日圓，其中的160億日圓計劃將根據經濟安全促進法申請政府撥款補助三分之一。

阿里雲推AI繪畫模型