A股今年已有23企退市　全年除牌量恐創新高

內地監管機構為控制上市公司質素，推出了很多新規則，而未達標的上市公司會被退市。消息指今年以來截至昨日，已有23家A股公司被退市，此外有20家公司已收到事前告知書，等待最後除牌的通知；而截至7月初，潛在退市A股公司數量已逼近去年全年的44家水平，若此趨勢持續，今年A股退市的企業數量有機會創下歷史新高，意味A股正歷經去蕪存菁的新階段。

作為註冊制「有進有出」的配套措施，滬深交易所已於2020年優化退市規則，新規例整體較之前更為嚴格，料往後退市公司數目明顯增加。而已在交易所摘牌的23家公司中，醫療健保、信息技術和房地產企業等行業共佔逾一半數目。

有內地基金經理認為，宏觀經濟放緩、市場情緒疲軟，加上新股(IPO)改革措施擴大，都成為上市公司被退市和促改善的原因；又指未來A股「炒殼炒差」現象有望明顯改善，股市的價值發現功能將進一步強化。

報道又指，雖然公司被退市的速度加快，但總數佔今年新股數量仍不足25%，今年上半年內地交易所的IPO數量近200間，已創下全球最多數目。而今年2月，內地將發行註冊制從上海科創板和深圳創業板拓展至整個A股市場，新股上市速度繼續加快。

另邊廂，有會計師行發表報告指，今年上半年東南亞市場共有85宗IPO項目，集資額為33億美元，無論是IPO宗數及集資額均高於去年同期。期內，印尼的IPO集資額佔東南亞IPO總額的70%。報告指，東南亞的增長前景受投資者歡迎，因區內經濟已重新開放、旅遊業復甦以及國內需求蓬勃發展，外國直接投資將持續湧入。