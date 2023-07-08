道指跌187點　阿里巴巴ADR急飆　油金做好

美國6月非農業新增職位雖然僅20.9萬個，少過預期，但工資增速強勁，加劇市場憂慮聯儲局本月底將恢復加息，美股三大指數周五(7日)好淡爭持，下跌收市。

道指收市跌187點或0.55%，報33,734點，連跌3日；標指失守4,400點，收報4,398點，跌12點或0.29%；納指亦回吐18點或0.13%，收報13,660點。不過，反映中國概念股表現的金龍指數反彈超過3%。

個股方面，Rivian急飆14.3%；Meta挫0.5%。工業股做好Caterpillar股價升1.9%，為升幅最大道指成分股，3M抽高1%。默克(Merck)跌2.5%，為表現最差道指成分股。

總結全星期，道指表現最差，下跌1.96%，為3月以來表現最差的一周；標指及納指分別亦回落1.16%及0.92%。

另外，美銀引述EPFR Global資料顯示，截至7月5日為止一周，全球股票基金吸資148億美元，當中美股基金錄得138億美元資金流入，相反歐股基金則連續17周走資。

美國6月就業數據出爐後，美國10年期債息一度升6.06個基點，至4.0898厘，但對息口較敏感的2年期債息，曾急插至最低4.8576厘，跌12.33個基點。

外匯市場方面，美匯指數顯著向下，跌穿103水平，低見102.22，跌幅逾0.8%。日圓急升，日本5月份工資增速快過預期，美元兌日圓由144跌至142水平，低見142.08，屬逾兩星期低位，跌幅達1.4%。至於英鎊兌美元高見1.2849，升近0.9%。歐元兌美元升向1.1關口，最多升約0.8%，高見1.0973。澳元兌美元亦觸及0.67，升1.1%。

美元下跌帶動金價結束兩日跌勢，紐約期金收報每安士報1,932.5美元，升17.1美元，升幅約0.9%，本周累升約0.2%。

另外，市場憂慮原油供應不足，抵銷經濟前景疲弱的憂慮，國際油價亦做好，紐約期油收市升2.06美元或2.87%，每桶報73.86美元，是5月24日以來最高；倫敦布蘭特期油收市升1.95美元或2.55%，每桶報78.47美元，是5月1日以來最高水平。累計本周，兩款期油均升約5%。

至於加密貨幣一哥比特幣曾失守3萬美元關，挫1.86%至約2.97萬美元。