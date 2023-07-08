陳鳳珠：內地汽車下鄉將助新能源汽車銷售

內地促進新能源汽車產業高質量發展政策，重點為持續擴大消費市場，推動展開新能源汽車下鄉活動，並持續提升創新能力，支持企業加強動力電池、新型底盤架構、智能駕駛等領域的關鍵核心技術研發，提升產業競爭力。另外，要完善基礎設施，不斷優化完善城市、城際、城市群都市圈及農村地區的充電網絡布局。

早前內地表示延續及優化新能源汽車購置稅減免政策，2024至2025年期間購置新能源汽車免徵車輛購置稅，而2026至2027年期間購置稅減半徵收，以推動新能源汽車的銷售。

除此之外，工信部表示為促進農村地區新能源汽車的推廣應用，引導農村居民綠色出行，於今年6至12月展開2023年新能源汽車下鄉活動。今次活動將以「線下+雲上」的形式展開，更要求各新能源汽車生產企業及銷售企業積極參與，推薦適宜農村市場的先進車型，制訂促銷政策，各充電設施建設營運企業配合完善充電設施的布局，推出充電優惠政策。

由於汽車消費為擴內需、促消費的重要一環，因此內地積極推動汽車銷情。工信部表示，2022年內地農村地區的新能源汽車銷量僅佔農村地區汽車總銷量4%，遠低於行業25.6%的滲透率。而隨着農村居民收入穩步增加，汽車將成為居民的代步必需品，因此，內地近5億人口的農村地區將為新能源汽車提供了發展空間。

過去3年內地的新能源汽車下鄉取得了顯著成效，2020至2022年的新能源汽車下鄉政策有效推動農村市場需求。2021年，下鄉目錄車型的銷售按年增長169%至106.8萬輛，2022年下鄉車型銷售按年增加87%至266萬輛。

不過，內地農村地區的新能源汽車仍處於起步階段，並面臨充電設施不足的問題，今次的下鄉活動，將推動充電設施協同下鄉，故充電樁建設營運企業將參與下鄉活動，合理推進集中公共充電場的建設，提高私人充電樁的比例。另外，鼓勵金融機構合理確定首付例、貸款利率等，為農村居民提供優質的金融服務及提升產品的供給能力。而根據農村地區新能源汽車的使用特點，支持汽車企業加大適用車型開發力度，特別為輕貨微型面包車、微型卡車等。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)