【錢夫人巡舖】兩大行港元定存息達10厘　申請條件係...

半年結過後，港元拆息近日已略為回軟，但大型銀行仍推出定期存款優惠，超短存期的年利率高達10厘！有意做定存的讀者不妨多加留意。

星展銀行(香港)剛於過去的周三(5日)推出限時定存推廣，經分行完成指定合資格投資交易，認購股票掛鈎產品，包括股票掛鈎投資及股票掛鈎票據、或認購結構性投資產品、或認購外幣掛鈎投資，單筆交易達50萬至500萬港元(或外幣等值)，可享特惠定存年利率。合資格投資交易為假設存50萬港元，預計定存利息約958.9元。指定貨幣包括港元、美元、人民幣、澳元、紐元、加元及英鎊，一星期定期存款特惠年利率全數達10厘。優惠期由即日起至7月31日止。

該行同時推出限時1星期外幣兌換定期存款推廣，經DBS digibank HK應用程式或星展iBanking網上理財，以新資金兌換任何指定外幣的單項外幣兌換交易，同時以同一貨幣開立1星期定期存款，特惠年利率10.5厘起，而兌換成英鎊作定存息率達11厘。

滙豐銀行亦有出招「搶錢」，即日起至今年底，滙豐尚玉客戶於流動理財兌換外幣為港元並開立定存，一星期可享10厘息率；滙豐One或其他客戶也可享9.8厘。最低存款金額為10,000港元、或10,000元人民幣，或其他外幣2,000原幣，包括澳元、加拿大元、英鎊、新西蘭元、美元。

部分銀行仍有提供年利率近5厘的定期存款計劃。以東亞銀行為例，以新資金10萬港元或以上(或其等值)開立3個月、6個月或12個月港元或美元定期存款，最高可享特惠年利率高達4.9厘；顯卓私人理財客戶以新資金50萬或以上(或其等值)開立定期存款可享額外年利率0.05%，即年利率高達4.95%。

另外，富邦銀行個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立指定定期存款，存放港元3個、6個及12個月，特優年利率同為4.1厘，存放同等年期的美元則有5.1厘息。起存金額分別為50萬港元及3萬美元。