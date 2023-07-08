鄺紫珊：中長線布局科技股

納斯達克指數年初以來表現突出，上半年升幅逾3成，其中以科技為主題基金也有不錯的表現。AI(人工智能)應用崛起，讓全球科技股踏上新的投資格局，預期下半年仍會帶領美股繼續上揚，建議可透過相關主題基金部署。

ChatGPT面世讓生成式AI邁向新的台階，英偉達、微軟等受惠相關概念股，成為資金追捧的寵兒，在此次美股牛市的升勢成為領頭羊。以科技股為主的納斯達克綜合指數今年上半年的上升幅度，創下1983年以來表現最佳的上半年，達32%；同期比較，標普500指數上升16%，道瓊工業指數也僅上升3.8%。

科技股股價表現理想，帶動不少以科技主題為主的股票型基金，包括以物聯網科技、AI人工智能、自動化產業等全球科技基金近上半年升幅都跑贏指數基金及其他產業基金。受市場對人工智能未來日益普及的推動下，相關股份成為近期科技股的資金關注資產，好像繪圖晶片公司的估值也已被看高一線。事實上，若從估值去看，晶片供應商的估值更為合理。

通脹雖明顯下滑，但美國聯儲局已表明加息周期尚未完結，至年底甚至不排除再有加息空間，但觀乎目前經濟狀況，應該仍有足夠韌性支撐目前利率水平，相信未來有實質盈利表現的科技股，仍有機會持續創新高，相信除龍頭科技企業會再震盪持續向上走勢，其他屬於表現落後的二、三線科投股份，也會受市場注視。

美股今年來類股表現出現分化，科技股走勢強勁，傳統產業股走勢相對平淡，展望下半年，以科技為主的投資勢頭相信會持續，建議可以AI、電動車、自動化趨勢為主題的科技股份作中長線布局。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊