郭家耀：旗下巴士公司獲批加價　載通中長線看好

九巴是集團全資擁有的附屬公司，車隊包括約4,000部巴士，行走433條路線，每天為超過260萬人次的乘客服務，是全港最大的專營巴士服務營運商。自全面通關後已有過千萬名旅客訪港，單計五一黃金周就已經有超過62萬內地旅客入境，每日平均人次回復至疫情前的6成水平，預計未來香港與內地的往來將更加頻繁，集團亦有望從中受惠。

集團早前公布截至去年12月底止全年業績，營業額66.07億元，按年跌8.3%。純利1.44億元，按年跌41.4%。集團旗艦公司九巴於2022年錄得除稅後虧損470萬元，2021年則錄得除稅後盈利1.014億元。主要由於第5波疫情爆發，導致乘客量大幅下降。事實上，自新冠疫情出現後，集團面對極大挑戰，尤其在2022年初爆發第5波疫情期間，以及因更換巴士和通脹導致折舊和其他營運開支增加。期內乘客需求大幅下跌，導致期內的業績表現不理想。惟集團採取適當的措施，確保資源用得其所，目前本地的巴士服務水平已逐步恢復，以配合實際客量需要。

值得一提的是，九巴銳意創新，引進先進科技及環保設計的巴士車隊，為乘客提供理想的搭乘體驗。集團爭取於2040年，將全線車隊提升為新能源巴士，配合政府達致碳中和目標的政策。為此，九巴計劃在未來3至5年內引入500輛電動巴士，佔整體車隊的8分之1。

九巴日前宣布，42部由國內龍頭汽車生產商比亞迪生產的純電動雙層巴士已交付予九巴，現正進行最後檢驗，預計首部雙層電巴最快可於7月投入運作。據了解，九巴未來繼續與比亞迪合作，包括按雙層電巴的營運情況，在其維修保養、電池應用等方面作出交流，以進一步發展技術。比亞迪商用車營運事業部總經理田春龍表示，去年共16部比亞迪純電動單層巴士運作暢順，未來會與九巴緊密合作，憑藉比亞迪全球先進的電池技術及豐富的商用巴士應用經驗，進一步提高電巴營運效率。

展望未來，行業從疫情中全面復甦過來，集團業績亦有待進一步復甦。另外，近日集團旗下的巴士公司獲批加價，有利其盈利表現，中長線值得看好。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)