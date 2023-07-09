【星期一‧炒啲乜】中美CPI出爐　港股可守萬八關？

在中港經濟數據弱於預期、美國加息周期恐未完結的憂慮下，港股於下半年開局首周虎頭蛇尾，恒生指數由周內高位回落約千點，全周累跌550點或2.9%。

美國6月非農新增職位少過預期，但薪酬增速強勁，加劇市場憂慮聯儲局將激進加息以應對通脹，美股上周五(7日)低收。幸而，恒指權重股之一的阿里巴巴ADR(美國預託證券)因監管政策處罰落地而急飆，帶動港股ADR指數按比例計算升逾300點，至18,700點水平。再者，金管局上周五港股收市後宣布放寬物業按揭成數，可觀察消息對本地地產股走勢的影響。

今周更多重要數據出爐讓投資者評估經濟狀況，包括內地將公布6月份居民消費價格指數(CPI)、生產物價指數(PPI)、貨幣供應及進出口數據；美國亦會公布CPI與PPI，數據好壞將影響聯儲局的加息步伐與市場預期。投資者部署時，不如參考以下專家的財經分析及建議，以控制風險。

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