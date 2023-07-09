6月整體工商舖價量齊挫　商舖跌幅逾一成最多

美國預計於年內有機會兩次加息，反映加息周期仍未結束，本港利率仍會持續高企，投資者對此抱持觀望及防守態度。據中原(工商舖)資料顯示，6月整體工商舖買賣成交按月價量齊下挫，當中，商舖物業跌幅達雙位數最顯著。

該公司董事總經理潘志明表示，6月市場共錄得約308宗工商舖買賣成交，按月減少約11宗或約3.4%，已連續3個月下跌。成交金額則錄約38.24億港元，按月減少約7.3%，創上半年單月新低。主因是上月欠缺相對較大額的買賣成交支持，僅錄得個別逾億元成交，涉額共約10億元，宗數及金額對比去年同期，更分別減少約五成及約六成。

上月商舖表現最差強人意，6月錄得約66宗買賣成交，較5月約75宗減少約12%，成交金額按月由約16.85億元，下跌至約14.63億元，跌幅約13.2%，雖然成交宗數及金額均下跌。

至於商廈市場買賣表現持續低迷，宗數在低位徘徊，全月僅錄得約36宗買賣個案，按月下跌約7.7%，而成交金額則由約8.06億元，減少至約7.76億元，跌幅約3.7%。

他續指，6月成交量以工廈物業較為突出，共錄約206宗買賣個案，佔總成交宗數逾六成。屬按月唯一交投上升工商類別，不過，成交金額有約15.85億元，按月微跌約3%。

潘預測，今年第三季工商舖買賣表現中，仍看好商舖，主因是暑假將至，加上第二輪消費券推出，消費市道將漸見起色，料會為舖市帶來正面推動力。而工廈物業抗跌力高，入場費較細，將會吸引小試牛刀投資者入市。至於，寫字樓市場則取決於息口及全球經濟因素，觀望氣氛持續濃厚，料會繼續淡靜。

至於，金管局上周五(7日)公布最新按揭安排，提高工商舖及車位等最高按揭成數至六成，潘相信此措施有利投資者及用家的資金安排，而隨着借貸資金增加，可望吸引更多買家入市，對工商舖物業流通性有顯著幫助。