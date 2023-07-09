讀歷史出身上市公司高層親解 3個受老細賞識特質...
2023年07月09日 18:46
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上市公司的舵手由歷史系出身的人擔任應該比較罕見，本地電訊商卻有兩家的副主席由修讀「帝王之術」的人出任，一位是香港寬頻(01310)執行副主席楊主光。人稱「威哥」的他笑言，現在公務繁重已令他無暇鑽研，更謂不太主張「鑑古知今」，因為現在的社會遠比以前複雜。
不過，歷史系的學術訓練是廣泛搜證得出結論，不得武斷，「以前寫篇論文叫《馬可斯的獨裁統治》，即刻畀先生問點解你咁快話佢獨裁。」現在經商都要掌握足夠資料深思熟慮，「要推出個產品或服務，你要諗對手會點做、唔得嘅時候有冇Plan B，可以有咩夥伴實現雙贏……？」
比起歷史著作，他更推薦《From Good to Great》(「從A到A+」或「從優秀到卓越」)，對第一章的標題「Good is the enemy of great」(優秀是卓越之敵)印象深刻，「話你好嘅唔好咪咪嘴笑」。
這本2001年付梓的書所探討的成功企業無一是當前的風頭躉，其中房利美於2008年金融海嘯焦頭爛額。著者想帶出的是，技術充其量只能加速成長，文化才是成就「超級績效」的必要條件。向「A+」公司邁進不是變革愈激愈好，而是領袖「直視殘酷的現實」，知人善任，上下自發恪守紀律，樂於提出己見，引領他們堅持信念，迎難而上。
歷是研究人的學問，楊主光又欣賞甚麼人？他着重有承擔、肯冒險，並且交得出具體成績，「有權就有責，權力愈大，責任愈大，輸了不能全部諉過於人，同時不能抱着『少做少錯』的心態，應該鼓勵人承擔風險追求改變，也許會失敗收場，但凡事怕失敗，就沒有機會成功，關鍵在於你說得出一個方案，就要清楚知道做了有甚麼不同，好處能維持多久，可以輸多少……」
他相信，人工智能(AI)的普及可拓闊ICT業務的市場，亦能騰出更多人手照顧客戶，「話知你AI有咩I都好」，人不會完全被取代。