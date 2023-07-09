外國基金投資亞洲搞「去中國化」　內地有咩應對手段？

以往金融界推出亞洲主題的基金往往是「日本除外」，主要是日本屬發達國家。不過，現在隨着外資對投資中國市場的信心疲弱，2015年前幾乎不存在的「中國除外」新興市場基金，正雨後春筍，愈益受到關注。

iShares MSCI新興市場(中國除外)ETF(美股︰EMXC)資產規模今年延續升勢，迄今已達44億美元左右，比起2020年底的1.65億美元膨脹25.66倍。至於iShares MSCI中國ETF(美股︰MCHI)的資產規模，同期僅升19%至約80億美元，單看今年還有所減少。

既然有錢賺，華爾街巨頭自然不會缺席，繼高盛資產管理等推出的12隻「中國除外」產品，據外媒統計，上半年再多5隻，發行人包括基金公司「一哥」貝萊德。

分析指，這些是中資股近期表現疲弊應運而生，以免投資新興市場時，回報被中國部分拖低，長遠而言資金組合總要有一部分劃給中國。不過，有美國基金經理直言，「萬一中國與其他地區爆發衝突會有甚麼後果？你的中國相關投資會怎樣？這些疑問足以支持要把中國區分開來。」

不管如何，內地積極改革金融市場，增強其服務實體經濟的能力，過去兩日連番推動基金業改革。《私募投資基金監督管理條例》周日(9日)公布，9月1日生效，落實對不同種類私募基金的監管與營運規範。獲特別分開監管的有創業投資基金，事關他們是「促進科技自立自強、產業創新升級」的重要力量，下一步相關部門將研究出台更多支持創投發展的政策。

另外，中國證監會稱，已指導公募基金及其他行業機構合理調降基金費率，下一步會「堅持市場化、法治化原則」全面優化公募基金費率模式，穩步降低行業綜合費率水平。

據內媒報道，新產品管理費及託管費率分別不超過1.2%及0.2%，一些龍頭已公布相關費率已降至相關水平，配套措施是預計今年底前完成關於基金公司交易佣金等開支上的披露。

究竟降費能否如某些市場人士所說「吸引各類中長期資金通過公募基金加大權益類(股票)資產配置」，拭目以待。