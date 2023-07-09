20大二手屋苑佔65%估價按季下跌　太古城挫9%最傷

本港息口持續高企，樓市於年初短暫反彈後已打回原形，銀行估價亦持續回落。20個大型屋苑單位中，佔六成半的按季估價下挫，其中，鰂魚涌樓盤成為重災區，區內太古城、康怡花園及南豐新邨估價較首季跌約3.5至9.1%最傷。

滙豐銀行網上資料顯示，上述本網統計的大型屋苑物業，第二季的估價跟隨市況下滑，並以太古城跌勢最急，屋苑順安閣低層單位，實用面積約580方呎，估價由4月初約988港元，大幅下滑至本月初約898萬元，一季蒸發約90萬元。

中原趙鴻運表示，政府放寬按揭後太古城市況並沒有特別變化，過去周末兩日亦未聞成交。該行李百達補充，屋苑7月暫僅錄3宗買賣，對上一宗於上周四錄得。

康怡花園過去兩日同樣未錄成交，中原楊文傑稱，該盤有不少買賣放盤，惟買家欠奉，以「坐晒喺度」形容現時市況。

同區另一個藍籌盤康怡花園估值也出現相當跌幅，該項目E座中層戶，實用面積約524方呎，最新估價報約748萬元，較一季前約806萬元，顯著減少約58萬元，幅度約7.2%。而區內南豐新邨跌勢相對溫和，該盤2座高層單位，實用面積約516方呎，估價按季低約27萬元，本月初錄約750萬元。

至於新界區則以沙田中心表現最差，其中沙田中心佳寧大廈低層單位，實用面積約461方呎，估價由4月初約461萬元，按季回落約12萬元或約2.6%，跌至最新約449萬元。

美聯陳國良指出，沙田市中心主要屋苑交投持續緩慢，本月暫只有3宗成交，與上月同期相若，當中沙田中心佔1宗，業主損手離場。

緊隨其後為將軍澳新都城，屋苑2期2座一個低層戶，實用面積約538方呎，本月初估價約778萬元，較對上一季下跌約2.1%。

而牛頭角得寶花園則為下跌速度最快的九龍盤，屋苑A座一個高層單位，估價由上季約524萬元，下挫約2.1%，最新錄約513萬元。而其餘6個季內估價報跌屋苑，包括馬鞍山新港城、奧運站維港灣及荔枝角美孚新邨等，跌幅約0.3%至1.4%不等。

不過，綜觀上半年整體估價表現，則仍受惠於首季的強勁升幅而全線錄得增長，以沙田第一城單位漲幅最勁，期內急增約14.4%，其餘樓盤增幅介乎約2.5%至12.6%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，樓價於4、5月開始呈現跌勢，上季銀行估價走勢正反映市況表現，現時業主議價空間擴大，市場觀望氣氛濃厚。預期7、8月樓市仍會受壓，本月交投量料將下挫，但相信到了第三季末至第四季初期間，包括息口等影響樓市因素漸趨明朗，屆時樓價將會止跌回升，料下半年樓價有約5%增長。