元朗尚悅兩房售548萬　原業主3年蝕離場

加息周期仍未完結，經濟前景未明朗，加上新盤接連推出令二手市況受壓，元朗尚悅新近錄得蝕讓成交，一個兩房單位以548萬元轉售，原業主持貨3年多帳面微蝕約7萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原郭麗娟指出，茶果嶺麗港城15座中層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，以711萬元沽出，呎價約13,752元。原業主於2012年以455萬元購入單位，持貨11年帳面獲利256萬元或約56%。

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新界區

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山天宇海7B座中層C室，實用面積約746方呎，三房間隔，原叫價920萬元，減價20萬元，以900萬元成交，呎價約12,064元。原業主於2010年10月購入上址，當時作價499萬元，持貨13年帳面賺約401萬元，升值約80%。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山新港城D座高層6室，實用面積約321方呎，兩房間隔，原叫價580萬元，放盤3個月，減價22萬元或約3.8%，以558萬元成交，呎價約17,383元。原業主於2010年1月購入上址，當時作價188萬元，現轉售帳面獲利370萬元，單位升值約兩倍。

●中原黎宗文表示，沙田居屋愉翠苑本月暫錄1宗，單位為H座中層6室，實用面積約517方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約558萬元，減價後以528萬元易手，呎價約10,213元。原業主於2007年以141萬元購入單位，持貨16年帳面獲利約387萬元，升值約2.7倍。

●中原伍潔玲指出，荃灣萬景峯1座極高層G室，實用面積約672方呎，三房連套房間隔，享開揚市景及山景，今年3月初時放租，後來轉賣叫價1,390萬元，最後減價90萬元，新近以1,300萬元沽出，呎價約19,345元。

●中原王勤學表示，市場仍以低價及蝕讓成交為主，元朗尚悅13座高層B室，實用面積約403方呎，兩房間隔，叫價560萬元，上車客議價12萬元，以548萬元承接，呎價約13,598元。原業主於2020年2月以555萬元購入單位，持貨3年帳面微蝕7萬元離場。

●美聯陳鋒表示，元朗GRAND YOHO錄本月首宗成交，單位為2座高層D室，實用面積約521方呎，兩房間隔，開價903萬元放售，議價14萬元，以889萬元獲承接，呎價約17,063元。原業主2017年以628.6萬元買入單位，持貨6年帳面獲利逾260萬元，單位升值約41%。

●祥益古文彬指出，屯門居屋兆康苑O座高層2室，實用面積約414方呎，兩房間隔，減價10萬，以410萬元已補價自由市場價成交，呎價約9,903元。

●中原楊展強表示，將軍澳居屋景明苑B座高層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價390萬元，減價10萬元，以380萬元沽出，呎價約9,476元，買家為上車客。

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