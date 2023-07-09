市區、新界一手樓收票理想 均錄超購
2023年07月09日 21:52
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樓市焦點落入一手市場，市區及新界各有新盤推售即在，收票反應理想，均錄大幅超額認購。而其他項目未有大型銷售活動，市場於周六、日(8、9日)僅錄約15宗新盤成交，啟德項目佔近一半。
●海盈山累收票1100張 超購逾11倍
市區鐵路上蓋新盤認購情況理想，嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，消息指，項目示範單位錄逾8,000參觀人次，暫累積收約1,100張入票，以首批單位88伙計算，超額認購約11.5倍。
●滙都I暫收1300張入票 超購逾9倍
新界上車新盤收票反應踴躍，泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都I，暫錄約1,300個認購登記，以首張價單125伙計算，超額認購約9.4倍。
項目開放示範單位的首個周末參觀氣氛熱鬧，集團執行董事關堡林表示，截至周日(9日)下午7時，短短兩日累錄逾5,000人次參觀，參觀者不少為新婚夫婦、區內分支家庭以及換樓客，市場反應踴躍，考慮稍後加推應市。
資料顯示，首張價單包括26個一房單位、96個兩房單位、兩個三房單位及一個特色單位，實用面積由326至498方呎，單位折實售價440.92萬元起，最低呎價約12,688元。
●海茵莊園今售1伙開放式戶 成交價392.9萬
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園於周日(9日)售出1個開放式單位，項目1座33樓B7室，實用面積204方呎，成交價392.9萬元，呎價約19,260元。
該盤減價後承接力不俗，於7月份共售出26伙，套現近1.2億元。
●HENLEY PARK錄大量向隅客參觀 兩日沽7伙一房戶
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，政府放寬按揭後首個周末，恒基地產(00012)旗下啟德HENLEY PARK錄得大量向隅客親臨參觀。項目已屆現樓，不少買家垂青上輪推售餘下的一房連衣帽間戶型，並於兩日暫沽7伙同類單位，涉及超過5,600萬元。
另有不少客人參觀次輪銷售安排中，首次推售的向海一房連衣帽間單位。同時，項目實用面積250方呎的開放式單位也不乏睇樓客，售價約500餘萬元，無論買給子女自住或放租都合適。
●HENLEY PARK單日沽4伙一房戶 共涉逾3234萬
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK於周日(9日)再沽4伙，均為實用面積384方呎的一房戶，總成交額為3,234.96萬港元。
今日售出單位包括1A座的3樓、31樓及32樓G室、以及同座28樓F室，成交價767.16萬至826.56萬元，呎價約19,978至21,525元。