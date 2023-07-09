市區、新界一手樓收票理想　均錄超購

樓市焦點落入一手市場，市區及新界各有新盤推售即在，收票反應理想，均錄大幅超額認購。而其他項目未有大型銷售活動，市場於周六、日(8、9日)僅錄約15宗新盤成交，啟德項目佔近一半。

●海盈山累收票1100張 超購逾11倍

●滙都I暫收1300張入票 超購逾9倍

項目開放示範單位的首個周末參觀氣氛熱鬧，集團執行董事關堡林表示，截至周日(9日)下午7時，短短兩日累錄逾5,000人次參觀，參觀者不少為新婚夫婦、區內分支家庭以及換樓客，市場反應踴躍，考慮稍後加推應市。

資料顯示，首張價單包括26個一房單位、96個兩房單位、兩個三房單位及一個特色單位，實用面積由326至498方呎，單位折實售價440.92萬元起，最低呎價約12,688元。

●海茵莊園今售1伙開放式戶 成交價392.9萬

該盤減價後承接力不俗，於7月份共售出26伙，套現近1.2億元。

●HENLEY PARK錄大量向隅客參觀 兩日沽7伙一房戶

另有不少客人參觀次輪銷售安排中，首次推售的向海一房連衣帽間單位。同時，項目實用面積250方呎的開放式單位也不乏睇樓客，售價約500餘萬元，無論買給子女自住或放租都合適。

●HENLEY PARK單日沽4伙一房戶 共涉逾3234萬

今日售出單位包括1A座的3樓、31樓及32樓G室、以及同座28樓F室，成交價767.16萬至826.56萬元，呎價約19,978至21,525元。