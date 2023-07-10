周樂樂：A股再跌有限　關注智能駕駛及機械人等創新板塊

過去一周，滬深兩市主要指數均下跌，其中，創業板指與中小100指數跌幅較大均超過1.5%。申万一級行業中，14個上漲，17個下跌。漲幅前三的行業為汽車、石油石化和交通運輸板塊，跌幅前三行業為通信、電力設備和傳媒。數據上看，上周市場情緒明顯轉弱，個股板塊分化明顯。從板塊上看，資金偏好受益於訂單恢復疊加智能駕駛催化的汽車行業，受益於臨近旺季出行回暖帶動航空機場客流量景氣回升的交通運輸行業，而前期遊戲與傳媒等強勢板塊則繼續回調。

國內方面，從上半年的經濟數據可以看出，中國經濟在上半年呈弱復甦態勢。上半年國內經濟內生增長動能較弱，面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。對於下半年的展望，筆者認為考慮到下半年國內逆周期政策力度會持續加碼，國內經濟的發展有望呈穩固復甦的態勢，內生增長動能有望得到持續修復，但下半年國際環境更趨嚴峻複雜，國際經濟貿易投資放緩，擴內需會成為國內穩經濟的關鍵。目前外部環境風險在加劇，美國對中國半導體產業的打壓正一步步走向極端，如近期拜登政府準備限制中國企業使用美國雲計算服務，防止中企繞開美國對華先進製程AI晶片的出口禁令，而中國方面則宣布對鎵和鍺兩種金屬相關物項實施出口管制，這些措施將會使得國際貿易秩序遭到進一步破壞，外部壓力愈發加大，影響市場的投資意願。

在政策方面，自6月中旬以來中央與地方密集推出穩增長政策來推動下半年經濟回升。從央行逆周期調節政策包括7天逆回購與常備借貸便利下調10個基點，到國務院研究推動經濟回升向好的一批政策措施，再到中國人民銀行貨幣政策委員會上釋放加大宏觀政策調控力度，實施穩健貨幣政策的積極信號。筆者認為國內政府將保持政策的持續性與穩定性，而且在下半年有望逐步加碼，從而激發內生投資和消費需求，促進國內經濟穩步回升，中長期來看有利於市場信心的恢復，因此預計國內市場短期下跌幅度有限，中長線上漲行情仍可期待。

國外市場方面，美國聯儲局近期公布的6月份貨幣政策會議紀要顯示大部分聯儲官員認為當前美國通脹水平依然過高，因此維持限制性貨幣政策並進一步提高聯邦基金目標利率是合適的。另外，近期美國房產市場超預期強勁，經濟增長有韌性，就業與消費數據上表現也較為良好，這些因素緩解了市場對美國經濟步入衰退的擔憂，並為美聯儲持續加息增強信心。目前，市場預計美聯儲7月加息25個點子的可能性接近90%，因此短期市場可能繼續承壓。在加息空間上看，剩餘的加息空間已不大，此輪加息週期大概率已經接近尾聲，雖然市場短期會因為美國的高利率環境對風險資產估值形成壓力而較為謹慎，但筆者認為美聯儲接下來的緊縮政策對市場的邊際影響會持續減弱。

另外，烏克蘭政府與美國貝萊德集團簽署協議，協議中烏克蘭將能源基建、電網、農業投資以及國有企業資產轉讓給貝萊德公司，結合最近很多國家領導人出門調停俄烏衝突的輿論，認為俄烏衝突大概率接近尾聲，這對恢復國際混亂秩序是一個利好消息，減少了資本市場的不確定性。

展望後市，美股市場短期因美聯儲繼續加息將趨於謹慎，國內市場也因為中美利差短期進一步擴大以及外部環境趨於嚴峻而短期面臨調整，但預計國內A股市場因在穩增長政策持續支撐下其下跌幅度有限。投資策略上，投資策略上，重點關注政策持續強刺激、具備技術創新並且能實現國產化替代的方向，如：智能駕駛、人形機械人、先進半導體產業鍊等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂