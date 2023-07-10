港股黑期高水340點　油價上周升逾4%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.05%，報102.32；港匯見7.8264；離岸人民幣(CNH)報7.2301；美元兌日圓處142.19；歐元報1.0966，英鎊報1.2836。金價處1,924.82美元。布油報78.2美元，紐油報73.52美元。比特幣(Bitcoin)跌0.4%，報3.01萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水340點。

●道指上周五(7日)收報33,734點，跌187點或0.55%；標指收報4,398點，跌12點或0.29%；納指收報13,660點，跌18點或0.13%。全周計，道指累跌1.96%，為3月以來表現最差的一周；標指及納指分別回落1.16%及0.92%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,702點，升336點。

●7月恒生指數夜期收報18,759點，升391點，高水393點，成交22,480張。

●紐約期油上周五收報每桶73.86美元，升2.06美元或2.87%；倫敦布蘭特期油收報每桶78.47美元，升1.95美元或2.55%。紐油和布油全周累計均升逾4%。

●紐約期金上周五收報每安士1,932.5美元，升17.1美元或0.9%。全周累升約0.2%。

●英國富時100指數上周五收報7,256點，跌23點或0.32%；德國DAX指數收報15,603點，升74點或0.48%；法國CAC指數收報7,111點，升29點或0.42%。全周計，3項指數同樣累計挫逾3%。

●新股科倫博泰生物以每股60.6港元下限定價，1手中籤率75.03%，認購2手即200股可穩獲1手。

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