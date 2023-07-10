【阿里大分拆】推新零售盒馬上市！一文睇晒其致勝秘訣...

●鮮生不斷增加自有品牌

盒馬目前業態主要分為「盒馬鮮生」、「盒馬X會員店」及「盒馬奧萊店」，其中「盒馬鮮生」最早推出，以年輕消費者為目標客群。

盒馬上海區域營運總監葛冬生稱，目前鮮生店網上及實體門店生意比例約6:4，通過演算法來派發網上訂單，消費者由下單到店內完成打包，需時僅約10至12分鐘，消費者也能預約送貨時間，最快半小時到達。

他又指，包括生鮮品、預製菜、自有品牌商品在內，存貨單位(SKU)達8,000，單計水果約100，進口產品逾1,000，目前自有品牌的銷售超過總數的3分之1，且不斷提升。

●奧萊極力壓縮成本

內地經濟復甦步伐不如市場預期，消費者對商品的價格敏感度更高。盒馬奧萊專項負責人樊曉潔表示，奧萊店以折扣店模式運作，透過極具性價比的價格，捕捉消費者需求，能覆蓋更廣泛客群，並與盒馬鮮生店及盒馬X會員店定位作互補。

她提到，盒馬奧萊店業態成立約1年時間，整體定位與其他2個業態有區別，主打「街坊生意」，售價較盒馬鮮生店更親民，細節上亦有照顧社區上不同群體，例如特別使用較大的電子價格牌，以便利年長消費者「格價」，而貨物種類也有差異。

盒馬奧萊店透過自建商品供應鏈，建立盒馬自有品牌「盒馬NB」(No Brand，無品牌)，透過在原產地進行包裝，減省物流等開支盡最大程度壓縮中間成本。樊指，奧萊店舖面積較小，平均600至800方米，故開店速度較快，密集度較高。6月開業的第26間店，現日均客流量數千人，客流高峰主要在早上及白領下班時段。

●盒馬X憑咩取勝？

近年會員制超市在內地興起，盒馬X會員店總經理孫碩坦言，行業競爭激烈，雖然盒馬X會員店屬後來者，但比其他國際企業的競爭對手更了解中國人的消費需求，而會員數目在過去2年的增長速度「非常快」，首家門市2020年10月在上海開業，現時在內地共有9間店，未來會考慮進一步拓展至2、3線城市。

盒馬X依托盒馬鮮生基礎、集團的大量採購、完善的供應鏈等，能提升開發新品的速度，而商品也會因應地區增強本地特色。旗下自有品牌「盒馬MAX」主打家庭用戶，以大包裝、高性比作招徠。孫氏指，以同類產品計平過盒馬鮮生店。消費者通常用以囤貨，每張單消費額較高，但消費頻率比其他2個業態「盒馬鮮生店」、「盒馬奧萊店」低。

他提到，X會員店面積基本介乎1萬至2萬方米，門市一般不會位於「很市中心」，並以「實體門店消費為主，網上購買為輔」的發展策略，後者覆蓋門店周邊5公里地區，最快1小時送達。

●銷售管理系統挑戰極致

盒馬供應鏈項目負責人郝京彬表示，倉庫管理系統(WMS)「好比盒馬的大腦」，全建基於阿里雲，實時監測各門店的存貨、銷售等，並透過後台即時調整門市的商品售價、入貨數量等，減少商品損耗，現時損耗率在行內屬低水平。7月投產的上海供應鏈營運中心為首個自動化園區，單日可分類揀選280萬件貨品。

他提到，隨着消費者對生鮮食品的要求提高，旗下「日日鮮」品牌，標榜商品只賣一天，剩貨會銷毀，因此對銷售預測、流轉速度要求高。盒馬現時所有工作，最終目的是以最短的供應鏈，將生鮮食品送到消費者手上，揚言要「挑戰供應鏈的極致速度」。

盒馬整個供應鏈體系自2017年開始規劃，並布局全國。他指，目前有9個供應鏈基地，南京及長沙的基地仍在建，料將於明年投產，能支持集團未來發展，拓展計劃須視乎生意情況再作審視。