內地6月通脹持平　PPI跌幅擴至5.4%遜預期

國家統計局公布，內地6月居民消費價格指數(CPI)按年持平，預期升0.2%，按月降0.2%。同期，生產物價指數(PPI)按年跌5.4%，差過預期的跌5%，連跌9個月，按月亦降0.8%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，6月份，消費市場運行基本平穩，CPI按月略有下降，按年持平。而受石油、煤炭等大宗商品價格繼續回落及上年同期對比基數較高等因素影響，PPI按月、按年均下降。

數據顯示，按年比較，6月份CPI由5月上漲0.2%轉為持平。其中，食品價格上漲2.3%，漲幅比5月擴大1.3個百分點。食品中，鮮菜、薯類、鮮果和禽肉類價格上漲較多，漲幅在4.3%至10.8%之間；豬肉價格下降7.2%，降幅比5月擴大4個百分點。非食品價格由5月持平轉為下降0.6%。非食品中，服務價格上漲0.7%，漲幅回落0.2個百分點；工業消費品價格下降2.7%，降幅擴大1個百分點，其中能源價格下降9.3%，扣除能源的工業消費品價格下降0.5%，降幅均有擴大。

PPI方面，調查的40個工業行業大類中，價格按年下降的有25個，比5月減少1個。主要行業中，石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業、煤炭開採和洗選業價格降幅在14.9%至25.6%之間，且降幅均擴大。上述4個石油、煤炭相關行業合計影響PPI按年下降約2.81個百分點，比5月的影響擴大0.71個百分點。黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格分別下降16%、7.2%，降幅分別收窄0.8、1.2個百分點。另外，文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲4.9%，飛機製造價格上漲4.1%，醫療儀器設備及器械製造價格上漲1.8%，電力熱力生產和供應業價格上漲1.3%，紡織服裝服飾業價格上漲0.6%。