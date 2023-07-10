向世界錢進：日本吸人才推兩居留簽證　最低入門資格係...

日本是港人旅遊的熱門目的地，如果可以透過工作在當地逗留更長時間，更是深入認識大和民族文化與生活的難得機會。適逢日本最近也加入搶人才行列，自然吸引有意赴日打工或創業者的眼球。

為增加日本高技術海外人才的數量，日本出入國在留管理廳宣布推出兩項新居留簽證，分別為「未來創造人才制度」(J-Find)和「特別高度人才制度」(J-Skip)，現已接受申請。

「J-Find」門檻低 須擁20萬日圓儲蓄

「J-Find」的對象是海外大學畢業生，申請門檻較低，可以在日本居留最多兩年，簽證持有人亦可帶同配偶及子女到日本居住。

申請者要符合資格，需要5年內從世界3個主要世界大學排行榜中兩個或以上的前100名大學畢業，或完成上述大學的研究生課程並獲授學位。此外，申請者要證明至少持有等值20萬日圓(約1.1萬港元)儲蓄作為初期逗留的生活費。

3個排行榜包括國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds(QS)發布的世界大學排名、泰晤士高等教育(THE)發布的世界大學排名，以及上海軟科發布的世界大學學術排名。

港5家大學合資格

目前香港合資格的大學包括香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學，即使是應屆大學畢業生也可考慮。

另外，此簽證的申請條件不包括日語能力，只會要求申請者在提交以外語填寫的申請文件時，附上日文翻譯便可。

成功申請「J-Find」後，可以在日本工作或創業，工作種類不限。而在日本境內最長兩年的居留期間，需要在指定時間進行續簽以延長居留時間。

「J-Skip」待遇優厚 學歷年薪要求較高

「J-Skip」簽證是為日本引入特殊高技能外國人才和專家而設，因此門檻較高，待遇亦較優厚。官方把「高技能人才」的居留資格劃分為3類。第一類是「高級學術研究活動」，即根據與日本公營或私人機構，如大學教授、研究人員等簽訂合約，進行研究、研究指導或教育活動。第二類是「高度專業/技術活動」，即根據與日本公共或民間組織開發商、國際律師等合約，從事需自然科學或人文領域知識或技能的工作或活動。

此兩類申請人需具備碩士以上學歷，年收入2,000萬日圓(約110萬港元)以上；或在將於日本從事的業務具超過10年相關實踐經驗，且年薪2,000萬日圓以上。

具逾5年管理經驗可申請

至於第三類是「高級經營和管理活動」，即在日本公營或私人機構中管理或管理業務的活動，如從事全球業務發展的公司管理者。此類申請者需具5年以上企業經營或管理實務經驗，且年薪達4,000萬日圓(約220萬港元)以上。

成功申請「J-Skip」後，可獲多種出入境管理優惠待遇。擁有第一級別居留資格者獲5年居留期限；允許從事多項居留活動；放寬與居住歷史相關的永久居民許可；申請父母來日及僱用家庭傭工；使用機場等設施的優先通道；優先辦理移民居留手續等。在日本住滿一年後可申請永久居留權，配偶亦可在日本全職工作。擁有第一級別居留資格者在日本工作滿一年後，可轉至第二級別居留資格，他們可從事幾乎所有合乎工作資格的活動，可與第一級別所列明的活動合併進行，並享有第一級別的所有待遇，以及可無限期在日本居留。

2040年恐缺逾千萬勞動人口

日本民間智庫Recruit Works Institute的研究顯示，日本少子高齡化現象快速惡化，預計到2040年，該國可能會面臨1,100萬人的勞動力短缺。醫療保健行業，以及勞工密集行業如交通運輸、建築業的人才短缺問題或會變得更加嚴重，屆時日本需要把外籍工人增至674萬，才能達到年均1.24%的經濟增長目標。

日本美國商會近日亦指，日本缺乏人才的情況正影響旅遊以至金融等行業的增長，若日本經濟進行結構性改革，以及進一步開放以吸引合適人才，將可帶來多元化的技能及新想法，資本市場的活動亦可能會增加50%。

受累薪酬長期偏低

然而，即使日本跟上世界的爭奪人才步伐，推出全新人才簽證，但又能否順利吸引合適人才赴日？分析認為，目前最困擾日本當局的是當地薪酬長期偏低，加上圓匯疲弱，對外國專才欠缺吸引力。

經濟合作與發展組織(OECD)數據顯示，在2002至2022年間，日本的僱員平均薪酬僅增長3.3%，不僅落後於同屬發達國家美國、澳洲、英國同期的24.7%、20.8%和13.6%薪酬增長，更被亞洲區競爭對手南韓的41.7%增幅顯著拋離。從實際所得的薪酬金額看，日本同樣在一眾發達國家中敬陪末席。

日本物價長達20年沒有太大變化，使日本人也不太積極追求更高薪酬，但對於有條件選擇在最具前途和「錢途」地方發展事業的外國專才，自然會把日本放在較後的位置。

再者，從社會文化和制度分析，日本排外的印象早已根深柢固，外國人要融入日本人圈子不易，即使是已在日本工作和生活多年，能操地道流利日語，很可能仍會被土生土長的日本人視作臨時訪客。

此外，外國人要完全適應日本職場的禮儀細節及較長工時甚具挑戰，常見的辦公室政治及「由上而下」的管理方式亦令僱員的不滿指數爆錶。因此，新簽證的搶人才成效還待觀察。