【產經直播】監管陰霾掃除　科技股彈幾遠？

港股上周表現虎頭蛇尾，不過踏入本周一(10日)有反彈。美國6月份非農業職位增長放慢，但工資增速仍勝預期，令聯儲局本月底恢復加息的預期升溫。展望本周，美國及內地公布的通脹數據，對大市走勢有何影響？

中國汽車工業協會日前推動16間車企簽署《汽車行業維護公平競爭市場秩序承諾書》，當中共同承諾「不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序」，令市場預期車企減價戰或將結束。惟中國汽車工業協會其後發表聲明，指出該條文有違《反壟斷法》精神，將從承諾書中刪除。一旦價格戰持續，恐不利車企？

另外，金管局上周五(7日)港股收市後宣布放寬物業按揭成數，對本地地產股走勢有正面影響？

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