【產經直播】監管陰霾掃除 科技股彈幾遠？
2023年07月10日 10:03
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港股上周表現虎頭蛇尾，不過踏入本周一(10日)有反彈。美國6月份非農業職位增長放慢，但工資增速仍勝預期，令聯儲局本月底恢復加息的預期升溫。展望本周，美國及內地公布的通脹數據，對大市走勢有何影響？
內地監管部門日前公布，就螞蟻集團違反多項法律法規的行為，處罰71.23億元人民幣。隨着監管政策處罰落地，市場憧憬當局針對螞蟻的整改已步入尾聲，螞蟻有望重啟上市，持有螞蟻33%股權的阿里巴巴(09988)港美股齊齊急升，後市可繼續做好？另外，螞蟻披露將以自有資金回購最多7.6%股份，惟回購價格揭示其估值大幅縮水，比由2020年IPO時市值約2.2萬億元人民幣，低約七成，此消息又會否限制阿里升勢？
此外，騰訊(00700)旗下財付通，亦因其在內地支付服務不合規，遭監管部門處罰約29.9億元人民幣。騰訊指，財付通已完成整改工作，罰款對集團經營及財務狀況無重大不利影響。消息對騰訊有利？投資者有何部署策略？
中國汽車工業協會日前推動16間車企簽署《汽車行業維護公平競爭市場秩序承諾書》，當中共同承諾「不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序」，令市場預期車企減價戰或將結束。惟中國汽車工業協會其後發表聲明，指出該條文有違《反壟斷法》精神，將從承諾書中刪除。一旦價格戰持續，恐不利車企？
另外，金管局上周五(7日)港股收市後宣布放寬物業按揭成數，對本地地產股走勢有正面影響？
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