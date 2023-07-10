調查：多國將黃金儲備調回國內　原因竟與俄羅斯有關？

金融市場去年暴跌，導致主權基金經理蒙受廣泛損失，因應憧憬通脹上升和地緣政治緊張局持續，他們從基礎上重新思考策略。外媒報道，根據景順(Invesco)周一(10日)公布的央行和主權財富基金調查顯示，愈來愈多國家正調回黃金儲備，以防範類似西方對俄羅斯實施的制裁。

景順年度全球主權資產管理研究涵蓋85家主權財富基金和57家央行，當中超過85%認為，未來10年的通脹率將高於過去10年。

在這種環境下，黃金和新興市場債券受青睞，但去年西方為應對烏克蘭入侵，俄羅斯6,400億美元黃金和外匯儲備近半遭凍結，似乎引發轉變。調查顯示，近60%受訪者認為事件讓黃金更具吸引力，68%受訪者將黃金儲備留在國內，2020年比例為50%。

報道引述匿名央行表示，該行確實將黃金存放在英國倫敦，但現在已將其轉調回自己國家，作為避險資產持有，並確保其安全。

面對地緣政治憂慮以及新興市場的機遇，部分央行實行美元多元化。儘管大多數人仍認為美元作為全球儲備貨幣，並無其他選擇，但愈來愈多人相信美國債務上升對美元不利；至於將人民幣視為潛在競爭者的比例從去年的29%，下降至18%。

在接受調查的142家機構中，近80%的機構認為，地緣政治緊張局勢是未來10年最大風險，83%的機構則將通脹視為未來12個月的擔憂。