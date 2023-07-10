【高盛推介】螞蟻被罰款後阿里急彈 資金兩邊部署
2023年07月10日 10:44
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(7日)反彈升約3.4%，今(10日)早繼續做好。早段高見89港元的過去3周高位後升幅略收窄，現報87.75元，升約4.1%，升幅跑贏大市。報道指螞蟻集團擬回購7.6%股份，阿里巴巴正在考慮是否參與。
觀察個股輪證資金流向，資金於近期兩邊部署，好倉及淡倉於上周二至上周五皆錄得資金流入，分別合共約4,060萬及960萬元，當中好倉為同期第二多資金流入的個股相關資產。
投資者如看好阿里，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價95元以下、2個月期以上產品最高槓桿之一的阿里購(16486)。中年期選擇可留意阿里購(17340)，時間值損耗較低。牛證方面可留意相近收回價中槓桿最高的阿里牛(66000)。
阿里購16486，行使價90.05元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.4倍，貼價、高敏感度。
阿里購17340，行使價92.05元，2023年11月22日到期，實際槓桿5.7倍，中年期、時間值損耗較低。
阿里牛66000，收回價80元，行使價78.5元，換股比率100，槓桿比率8.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
阿里沽16258，行使價77.83元，2023年10月30日到期，實際槓桿6.3倍，中期、輕微價外。
阿里熊67734，收回價90元，行使價91.5元，換股比率100，槓桿比率20.7倍，最高槓桿熊證。
阿里熊60043，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率7.2倍，遠熊。
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