【高盛推介】螞蟻被罰款後阿里急彈　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(7日)反彈升約3.4%，今(10日)早繼續做好。早段高見89港元的過去3周高位後升幅略收窄，現報87.75元，升約4.1%，升幅跑贏大市。報道指螞蟻集團擬回購7.6%股份，阿里巴巴正在考慮是否參與。

觀察個股輪證資金流向，資金於近期兩邊部署，好倉及淡倉於上周二至上周五皆錄得資金流入，分別合共約4,060萬及960萬元，當中好倉為同期第二多資金流入的個股相關資產。

阿里購16486，行使價90.05元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.4倍，貼價、高敏感度。

阿里購17340，行使價92.05元，2023年11月22日到期，實際槓桿5.7倍，中年期、時間值損耗較低。

阿里牛66000，收回價80元，行使價78.5元，換股比率100，槓桿比率8.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

阿里沽16258，行使價77.83元，2023年10月30日到期，實際槓桿6.3倍，中期、輕微價外。

阿里熊67734，收回價90元，行使價91.5元，換股比率100，槓桿比率20.7倍，最高槓桿熊證。

阿里熊60043，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率7.2倍，遠熊。

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