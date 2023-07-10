富豪起勢搶購東京全新超豪住宅　原來因為咁...

外媒報道，有本地和海外買家趁日圓貶值和低息環境，搶購日本東京的超豪華住宅。

開發商Westbank Corp稱，在由屢獲殊榮的建築師Kengo Kuma設計的The Kita綜合項目中，一個屋頂設有無邊際泳池的頂層公寓上周以約5,000萬美元售出，單位面積507方米，並享有附近明治神宮周圍茂密森林的景色。

第一太平戴維斯研究主管Tetsuya Kaneko表示，當地市場供應嚴重不足，是需求強勁的原因，入境和全面重開邊境也有所帶動。

交易方面，許多富裕的亞洲買家以現金支付樓價，或從在當地設有分支機構的外國銀行獲得低息貸款進行交易。經紀表示，日本對外國人擁有物業的限制很少，日圓疲軟也變相令買家享有大幅度折扣。

地產公司Post Lintel Investment Management與基金和家族辦公室合作，過去兩年其豪華住宅交易量增長約40%。該公司執行董事Joey Yang表示，來自香港、新加坡和台灣的高淨值客戶正尋求資產多元化，以規避中國周邊日益升溫的地緣政治緊張局勢。