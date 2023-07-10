【高盛推介】港交所創逾半年低　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所由上周三(5日)起連跌，由300港元大關跌至280元水平。今日(10日)早段高見288.8元升幅收窄，及後逆市倒跌，最低見280元，創7個月新低。現報280.8元，跌約0.5%，目前為連續第4日下跌。有券商料港交所今年純利增長仍然強勁，預期按年增長20%，並表示股息率改善和資產負債表保持穩健，重申對其「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於近期獲資金吸納，上周5個交易日共錄得約1,700萬元資金流入。淡倉於上周一至上周三共錄得約870萬元資金流入後，上周四及上周五獲資金轉向沽出。

由於港交所股價再創近期新低，投資者在部署時應重新審視產品條款，建議從風險角度出發，選擇合適市況的條款產品部署。

港交購17448，行使價300.2元，2023年10月26日到期，實際槓桿10.5倍，現時最貼價條款、高敏感度。

港交購17397，行使價350.2元，2024年4月25日到期，實際槓桿7.6倍，中年期、時間值損耗較低。

港交購17063，行使價360.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿10.7倍，低面值、高槓桿。

港交牛63192，收回價270元，行使價268元，換股比率500，槓桿比率21.4倍，近牛。

港交牛59868，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，遠牛。

港交沽12128，行使價265.68元，2023年11月27日到期，實際槓桿8.7倍，輕微價外、11隻相近條款產品最高槓桿。

港交熊68282，收回價310元，行使價312元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，首三高槓桿近熊之一。

港交熊63886，收回價330元，行使價332元，換股比率500，槓桿比率5.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。