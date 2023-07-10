【高盛推介】港交所創逾半年低 輪證點揀？
2023年07月10日 13:15
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所由上周三(5日)起連跌，由300港元大關跌至280元水平。今日(10日)早段高見288.8元升幅收窄，及後逆市倒跌，最低見280元，創7個月新低。現報280.8元，跌約0.5%，目前為連續第4日下跌。有券商料港交所今年純利增長仍然強勁，預期按年增長20%，並表示股息率改善和資產負債表保持穩健，重申對其「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於近期獲資金吸納，上周5個交易日共錄得約1,700萬元資金流入。淡倉於上周一至上周三共錄得約870萬元資金流入後，上周四及上周五獲資金轉向沽出。
由於港交所股價再創近期新低，投資者在部署時應重新審視產品條款，建議從風險角度出發，選擇合適市況的條款產品部署。
投資者如看好港交所，認購證方面的貼價選擇可留意屬現時最貼價條款的高敏感度港交購(17448)。中年期選擇可留意港交購(17397)，時間值損耗較低。低面值選擇可留意高槓桿港交購(17063)。牛證方面的近牛選擇可留意港交牛(63192)，遠牛選擇可留意港交牛(59868)，與現價有約10及20元收回距離。
港交購17448，行使價300.2元，2023年10月26日到期，實際槓桿10.5倍，現時最貼價條款、高敏感度。
港交購17397，行使價350.2元，2024年4月25日到期，實際槓桿7.6倍，中年期、時間值損耗較低。
港交購17063，行使價360.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿10.7倍，低面值、高槓桿。
港交牛63192，收回價270元，行使價268元，換股比率500，槓桿比率21.4倍，近牛。
港交牛59868，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，遠牛。
港交沽12128，行使價265.68元，2023年11月27日到期，實際槓桿8.7倍，輕微價外、11隻相近條款產品最高槓桿。
港交熊68282，收回價310元，行使價312元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，首三高槓桿近熊之一。
港交熊63886，收回價330元，行使價332元，換股比率500，槓桿比率5.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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