全城蝕讓！沙田第一城連環損手　兩房戶3年半輸57萬

政府放寬按揭後首個周末，二手市況未見起色，沙田第一城更連錄損手個案，其中一個兩房單位以483萬港元售出，原業主持貨逾3年半帳面虧損約57萬元。

美聯翁凱傑指出，上述成交為40座中層C室，實用面積約304方呎，成交呎價約15,888元。據悉，單位2019年11月買入價約540萬元，現時貶值超過一成。另該盤46座中層C室同類兩房戶，亦以518萬元售出，呎價約17,039元，原業主持貨4年多，帳面僅賺約21萬元或約4.2%，扣除使費料輕微虧損。

市場交投仍見緩慢，中原指出，在過去的周末兩日，10大屋苑僅錄5宗成交，較對上一周增加一宗，連續10周低企於單位數，期內零成交屋苑佔7個。過去兩日以沙田第一城錄3宗成交最多，天水圍嘉湖山莊及茶果嶺麗港城則各錄一宗。

其他屋苑亦頻錄蝕讓或劈價買賣，大角咀港灣豪庭本月兩宗成交全數虧蝕。中原徐國樺指出，最新成交為1座低層G室，實用面積約532方呎，累劈約352萬元，以848萬元易手，呎價約15,940元，單位約5年大幅貶值約132萬元或約13.5%。

該行伍潔玲表示，荃灣萬景峯1座極高層G室，今年3月放租，後來轉為放賣，叫價1,390萬元，減價90萬元，以1,300萬元沽出，呎價約19,345元。