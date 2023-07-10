道指期貨跌56點　油價Bitcoin偏軟

美匯指數報102.055；港匯見7.8285；離岸人民幣(CNH)報7.2411；美元兌日圓報142.42；歐元處1.0960；英鎊報1.2816。現貨金價報1,922美元。油價跌0.8%，布油報77.84美元，紐油處73.25美元。比特幣(Bitcoin)24小時曾跌穿3萬美元關，現企30,113美元。道指期貨跌56點。

焦點數據：

22:00 美國5月批發庫存

22:00 美國5月批發貿易

●投資者憧憬內地科企監管壓力紓緩，恒生指數早段一度升逾400點，高見18,781點，但其後內地公布的經濟數據不及預期，恒指升幅逐步收窄，全日收報18,479點，升114點或0.62%，結束連續3個交易日的跌勢。

-順豐控股研究來港上市，未定具體時間表。

-斥高盛報告誤導投資者，招行：地方債數據等出錯。

-新股專輯：慧居科技首掛「潛水」。

●滬深三大指數高收。滬綜指收報3,203點，升7點或0.22%，成交額3,115億元人民幣。

-內地6月通脹持平，PPI跌幅擴至5.4%遜預期。

-發改委再次召開與民企交流機制座談會。

-珠海萬達商管被凍結50億人幣股權。

-內地傳將啟動新一輪國企改革深化提升行動。

外地經濟：

●【深度解構】多國將黃金儲備調回國內，原因竟與俄羅斯有關？

●電動車火熱！日本尿片材料廠也參戰，轉攻車用電池。

●耶倫：美國通脹仍過高，經濟衰退風險未完全消失。

●富豪起勢搶購東京全新超豪住宅，原來因為咁...

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