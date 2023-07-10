【產經直播】港股一彈即散成常態？阿里走出監管陰霾？
2023年07月10日 16:25
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內地6月居民消費價格指數(CPI)按年持平，PPI更連跌9個月，差過市場預期，反映內地經濟復甦未如預期？外圍方面，美國6月份非農就業數據雖低於市場預期，但勞動力需求未見降溫，7月加息走唔甩？本周陸續有美國CPI數據及美國大型銀行業績出爐，道指及納指期貨均偏軟，嚟緊美股要點行？有咩股份值得留意？
市場期望內地科企監管壓力紓緩，惟內地經濟數據遜預期，港股周一(10日)先急升後回順，恒指高開381點，最多升415點，其後大市升幅收窄，收市僅升114點，報18,479點，大市成交782億元。大市升少一大截，港股彈完就散，市底仍弱？18,000點守唔守到？
科指升1%，4,000點關得而復失，阿里巴巴(09988)受好消息帶升3%。人民銀行公布對阿里巴巴旗下螞蟻集團及旗下機構處以罰款71.23億元人民幣，阿里的監管整改似乎畫上句號？前景可以睇返好啲？喺ATMJ當中最值博？另外，螞蟻亦公布，將以自有資金回購最多7.6%股份，回購價格對應公司估值約為5,671億元人民幣，螞蟻最新估值較2020年IPO時估值縮水逾7成，有咩啟示？
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