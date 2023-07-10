【產經直播】港股一彈即散成常態？阿里走出監管陰霾？

內地6月居民消費價格指數(CPI)按年持平，PPI更連跌9個月，差過市場預期，反映內地經濟復甦未如預期？外圍方面，美國6月份非農就業數據雖低於市場預期，但勞動力需求未見降溫，7月加息走唔甩？本周陸續有美國CPI數據及美國大型銀行業績出爐，道指及納指期貨均偏軟，嚟緊美股要點行？有咩股份值得留意？

市場期望內地科企監管壓力紓緩，惟內地經濟數據遜預期，港股周一(10日)先急升後回順，恒指高開381點，最多升415點，其後大市升幅收窄，收市僅升114點，報18,479點，大市成交782億元。大市升少一大截，港股彈完就散，市底仍弱？18,000點守唔守到？

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