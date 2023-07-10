滙都I日內加推以一及兩房為主　短期公布銷售安排

他續稱，項目由剛過周六起計至昨日，兩日已接獲1,334張入票，估計自用客佔七成。若按地區劃分，票源集中於屯門、天水圍及元朗等，佔整體約八成。對於政府放寬按揭成數，他認為，措施有助減輕置業人士的按揭負擔，而樓價介乎1,500萬至3,000萬元的物業尤其受惠，同時亦令樓市氣氛好轉。

項目最新聯同美聯物業及經絡按揭轉介，為買家提供置業按揭計劃優惠。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明指，放寬按揭成數對市場而言是正面訊號，將啟動逾1,000萬元至3,000萬元住宅的換樓鏈，相關價位住宅於剛過去周末的睇樓量有約一成升幅，相信交投將會陸續浮現。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，最新推出的「高成數高回贈H按優惠」，最高可承做九成按揭，按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限低至最優惠利率(P)減2.25厘，封頂利率為3.5厘，提供2.8%現金回贈，按揭年期最長30年。他亦相信，放寬按揭有助激活轉按市場。