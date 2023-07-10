大家樂可持續海鮮採購率達73%　推全新MSC認證魚柳焗飯

為支持可持續漁業，大家樂集團於數年前開始檢視採購之食材，並逐步引入獲水產養殖管理委員會(ASC)及海洋管理委員會(MSC)認證的可持續海鮮。在2022/23財政年度，集團香港業務所使用的海鮮有73%為可持續海鮮，當中包括越南鯰魚、新西蘭青衣及加拿大帶子等。

大家樂快餐於7月初推出新產品「龍蝦汁珍寶魚柳焗飯」，選用獲MSC認證的阿拉斯加狹魚柳，魚柳半尺長，裹粉炸至金黃色，配以多種材料熬製而成的龍蝦汁，為顧客帶來鮮味充足的滋味。集團旗下各品牌早前亦有推出使用可持續海鮮的產品，包括大家樂快餐的「松露忌廉汁焗海鮮飯」、一粥麵的「滬式燻魚扒菜飯」及Oliver’sSuperSandwiches的「炸魚薯條」等，給予顧客環保又美味的選擇。

大家樂集團行政總裁(香港)梁可婷表示：「我們留意到顧客對環保議題的關注度愈來愈高，除了食品品質、營養成份和價格，他們亦會考慮到食材的可持續性，因此我們的採購團隊積極與供應商合作，採購優質的可持續海鮮，讓顧客享受美食之餘，又能保護海洋生態。」

集團於2022年6月成為世界自然基金會香港分會(WWF)環保海鮮企業會員計劃的始創會員，與業內人士手攜手推廣可持續海鮮，提高大眾對海洋保育議題的討論及認知，藉此令可持續海鮮變得普及。

世界自然基金會香港分會海洋可持續發展助理經理侯卓儒博士表示：「WWF感謝大家樂集團等業界的支持，提供多元化的環保海鮮菜色及產品，實踐可持續發展理念。我們期盼未來會有更多業界加入環保海鮮企業會員計劃，使環保海鮮更普及，令市民大眾都能更容易接觸和享用到既環保又美味的海鮮。」