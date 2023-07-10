平安好醫生推高淨值醫療產品 續鞏固其服務能力
2023年07月10日 17:29
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吳軍（左三）
內地互聯網醫療平台平安好醫生(01833)宣布，推出面向高淨值群體的醫療健康服務系列「臻醫健」，以專業的服務團隊，提供一站式管理、主動式服務、家庭共享等方式，為高淨值消費者提供高效的就醫解決方案。該公司高級副總裁吳德軍表示，依託平安集團強大的醫療資源網絡，匯聚海內外16個國家及地區名醫名院資源、高端體檢機構，並連接全球先進技術，可為消費者提供專業、可靠的服務。
吳氏提到，目前已組建專屬服務團隊，由專業健康顧問、私家醫生及三甲主任級別的中醫構成。臻醫健醫療健康產品可添加多位受益人，更有不記名權益靈活配置，提供更長的服務周期。另外，公司將持續加強醫療資源、提升服務團隊能力，提供不同的服務產品，以鞏固其醫療健康服務能力。
胡潤研究院一份報告顯示，高淨值人群將健康視為第一人生目標，《2022年中國高淨值人群健康投資白皮書》指出，通過熟人關係解決醫療問題的比例在下降，尋找私人醫生的比例從7.88%提升至14.55%，高端醫療服務更能獲得高淨值人群的認可。
據了解，「臻醫健」醫療健康服務系列產品，分「旗艦版」、「專業版」及「體驗版」，合共7款產品。