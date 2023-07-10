平安好醫生推高淨值醫療產品　續鞏固其服務能力

吳氏提到，目前已組建專屬服務團隊，由專業健康顧問、私家醫生及三甲主任級別的中醫構成。臻醫健醫療健康產品可添加多位受益人，更有不記名權益靈活配置，提供更長的服務周期。另外，公司將持續加強醫療資源、提升服務團隊能力，提供不同的服務產品，以鞏固其醫療健康服務能力。

胡潤研究院一份報告顯示，高淨值人群將健康視為第一人生目標，《2022年中國高淨值人群健康投資白皮書》指出，通過熟人關係解決醫療問題的比例在下降，尋找私人醫生的比例從7.88%提升至14.55%，高端醫療服務更能獲得高淨值人群的認可。

據了解，「臻醫健」醫療健康服務系列產品，分「旗艦版」、「專業版」及「體驗版」，合共7款產品。