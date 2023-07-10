【續撐內房】人行延長支持房地產市場政策至明年底

中國人民銀行、國家金融監督管理總局宣布，延長《關金融支持房地產市場平穩健康發展有關政策期限的通知》(下稱：《通知》)的政策適用期限，至2024年12月31日。當局指，《通知》發布實施後，對保持房地產融資合理適度、推動化解房地產企業風險發揮了積極作用，取得了良好的政策效果，綜合考慮當前房地產市場形勢，為引導金融機構繼續對房地產企業存量融資展期，加大保交樓金融支持。

政策延期涉及兩項內容，一是對於房地產企業開發貸款、信託貸款等存量融資，在保證債權安全的前提下，鼓勵金融機構與房地產企業基於商業性原則自主協商，積極通過存量貸款展期、調整還款安排等方式予以支持，促進項目完工交付；二是商業銀行按照《通知》要求，向專項借款支持項目發放的配套融資，在貸款期限內不下調風險分類，對債務新老劃斷後的承貸主體按照合格借款主體管理。對於新發放的配套融資形成不良的，相關機構和人員已盡職的，可予免責。

除上述兩條政策外，其他不涉及適用期限的政策長期有效。各金融機構應按照文件要求切實落實，因城施策支持剛性和改善性住房需求，保持房地產融資合理適度，加大保交樓金融支持，推動行業風險市場化出清，促進房地產市場平穩健康發展。