屯門半新盤再錄虧損　弦海開放式戶5年蝕69萬離場

樓價與高位有一定差距，不少數年前入市的業主，現沽貨需損手離場。屯門半新盤弦海再錄虧損，項目一個開放式單位以310萬元售出，原業主持貨約5年帳面損失約69萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鮑頴鴻表示，灣仔囍滙2座低層N室，實用面積約348方呎，開放式間隔，去年第三季叫價約838萬元，隨市況減價至750萬元，獲同區上車客以745萬元購入，呎價約21,408元，低銀行估價逾1成。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角百福花園百勝閣低層B室，實用面積約543方呎，兩房設計，獲買家以683萬元承接，呎價12,578元，單位放盤約3個月，減價55萬元沽出。

－－－－－

九龍區

●中原黃家全表示，西南九龍帝峯．皇殿1座低層A室，實用面積約1,424方呎，四房雙套房間隔，另設工人套房，最新以3,100萬元易手，呎價約21,770元。

●美聯黎志榮稱，鑽石山居屋龍蟠苑B座高層12室，實用面積約383方呎，一房間隔，已補價自由市場價叫價540萬元，最終減至533.8萬成交，呎價約13,937元。原業主於2010年8月以223萬元購入單位，約13年升值約1.39倍。

－－－－－－

新界區

●香港置業莊家豪稱，將軍澳居屋安寧花園6座中層G室，實用面積約465方呎，兩房間隔，已補價自由市場以約560萬元放盤約1年後，最終以約540萬元承接作自住之用，呎價約11,613元。

●利嘉閣鄭啟聰指，將軍澳居屋富康花園6座中高層A室，實用面積約431方呎，兩房間隔，去年12月未補價第二市場最初開價約400萬元，累減32萬，以368萬元成交，呎價約8,538元。

●美聯李天傑表示，馬鞍山海典灣6座低層C室，實用面積約491方呎，兩房間隔，開價750萬元，買家睇樓多時，議價兩萬元，半夜準備支票，以748萬元承接，呎價約15,234元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山迎海．星灣21座低層A室，實用面積約797方呎，三房間隔，望海景，叫價1,380萬元，放盤半年，調整至1,300萬元成交，減幅約5.8%，呎價約16,311元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山翠擁華庭2座低層A室，實用面積約681方呎，三房間隔，同層有事故單位，開價約740萬元，議價後售708萬元，呎價約10,396元，約6年帳面蝕讓約2萬元。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍區7月暫錄約16宗二手買賣，大圍金禧花園2座中層D室，實用面積約340方呎，兩房間隔，開價約530萬元，議價後售520萬元，呎價約15,294元。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍金獅花園2期金安閣高層7室，實用面積約336方呎，兩房間隔，望山景，叫價500萬元，放盤1年終以458萬元沽出，減價42萬元，呎價約13,631元。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，沙田居屋愉翠苑G座頂層戶，實用面積約517方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價560萬元，放盤僅1個月，減價約4.7%，成交價533.8萬元，呎價約10,325元。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田第一城46座中層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，放盤3個月，開價530萬元，以518萬元成交，呎價約17,039元，單位約4年帳面升值約4%。

●利嘉閣黃萬盛表示，沙田第一城15座中層D室，實用面積約853方呎，套三房連工人房間隔，望城門河景，零議價下以1,080萬元成交，呎價約12,661元。

●中原黃達雄稱，大埔居屋新興花園5座低層B室，實用面積約591方呎，三房間隔，已補價自由市場開價約650萬元，原業主打算移民，議價後以565萬元沽出，呎價約9,560元。

●祥益古文彬透露，屯門弦海中層Q室，實用面積約216方呎，開放式間隔，以310萬元售出，呎價約14,352元，屬稍低於市價。原業主於2018年以約379萬購入單位，是次轉手帳面虧損約69萬元。

●中原賴文城表示，荃灣名逸居1座低層C室，實用面積約530方呎，兩房間隔，今年5月放盤價820萬元，數度調低售價，最終累減50萬元，以770萬元沽出，呎價約14,528元。

●中原范德輝指，青衣區7月暫錄約7宗二手買賣，青衣居屋偉景花園2座中層G室，實用面積約550方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價630萬元，減至595萬元獲承接，呎價約10,818元。

－－－－－－