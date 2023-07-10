美股道指升157點　港股夜期高水

美股新一季業績期即將拉開帷幕，本周五多家大型銀行公布業績，市場關注本季企業盈利表現。美股3大指數早段個別發展，道指升157點，報33,892點；標指升4點，報4,403點；以科技股為主的納指跌52點，報13,607點。港股夜期報18,643點，升99點；高水163點。

金融數據公司FactSet數據顯示，市場預期第二季標指成分股的盈利平均將按年下跌7.2%，為新冠疫情爆發(2020年第二季)以來最大的跌幅。另外，美國6大銀行亦可能會在第二季錄得合共50億美元信貸相關的減值撇帳，同樣是疫情後最大的貸款相關損失。

據市場估計，美國6大銀行——摩根大通、美國銀行、花旗集團、富國銀行、高盛和摩根士丹利，除了會在第二季撇帳50億美元的貸款損失外，還將額外作76億美元的撥備應對潛在信貸損失。

在這6家銀行之中，作為最大商業地產貸款機構的富國銀行，於早前曾向投資者表示其貸款損失準備金增加了10億美元，以彌補與辦公樓和其他表現欠佳的房產相關的潛在損失。與此同時，由於併購交易活動淡淨，投資銀行業務的表現也可能會較弱。

不過，市場利率上升帶來的好處，似乎足以彌補信貸損失增加的影響，因為銀行的盈利能力可以受惠於淨息差擴闊，故市場預期6大銀行第二季每股盈利仍會錄得6%的按年增幅。

其他消息方面，「華爾街狼王」艾肯旗下公司艾肯企業傳與銀行達成協議，艾肯的個人貸款將不再與其公司的股價掛鈎，股價周一曾升13.49%。艾肯此舉旨在回應來自沽空機構Hindenburg Research的狙擊，該機構此前指控艾肯將手頭股權大舉質押借孖展，而且「動機不明」。