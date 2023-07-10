【跌唔停】馬鞍山私樓呎價險守9千蚊　屯門半新盤5年貶18%

政府放寬物業按揭成數，無助疲弱樓市，二手住宅樓價繼續向下。馬鞍山帝琴灣有套三房單位，僅以950萬元轉售，呎價跌穿一萬元之餘，更屬約6年前價位。而屯門弦海不足一周內連錄蝕讓個案，有開放式單位以310萬元售出，約5年樓價帳面貶值逾18%。

世紀21奇豐莊瑞生表示，上述帝琴灣凱弦居8座低層F室，實用面積約1,031方呎，成交呎價約9,214元。據了解，屋苑至少由2020年底至今，成交價從未低於一千萬元，而上址對上一層單位，於今年初樓市低潮期間，連車位以1,080萬元轉手，扣除市值約100萬元車位，最新成交單位做價比當時仍低約3%。

港島樓近期都錄低價成交。美聯鮑頴鴻稱，灣仔囍滙2座低層N室，實用面積約348方呎，開放式間隔，最初於去年第三季叫價約838萬元放售，隨着市況已降價至750萬元吸客，早前獲同區上車客以745萬元購入，呎價約21,408元，較銀行估價低逾一成。

蝕讓潮持續，業主仍要以低於數年前購入價出貨。沙田第一城連錄損手個案後，弦海亦再現蝕本成交。祥益古文彬指，單位為中層Q室，實用面積約216方呎，獲區內用家承接，成交呎價約14,352元，略低於市價。原業主於2018年以約379萬元購入，轉手帳面虧損約69萬元。同屋苑另一個開放式單位，上周亦售340萬元，約4年帳面貶幅近26%。

市場消息透露，同區叠茵庭一個中低層單位，實用面積約381方呎，市傳降價至490萬元沽，呎價約12,861元。單位約兩年帳面貶值近15%，若連辣招稅有機會損失逾130萬元。

將軍澳日出康城情況相若。中原柯勇表示，LP6的3座高層G室一房戶，實用面積約377方呎，以610萬元易手，呎價約16,180元，原業主於2019年4月以652萬元購入，轉手帳面蝕42萬元。