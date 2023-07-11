社交平台大戰！Threads註冊量破一億　Twitter流量慘淡

自Meta上周推出全新社交平台Threads，全球註冊量在5天內突破1億；在此同時，作為競爭對手的Twitter用戶流量則有所放緩。

Instagram(IG)行政總裁Adam Mosseri等一眾Meta高層，將Threads吹捧為「從未真正擁抱Twitter」的社群的「公共廣場」。Meta行政總裁朱克伯格更認為，1億註冊量反映平台有需求，更指該企「甚至還沒有展開很多推廣活動」。

另邊廂，Twitter的流量似乎受到打擊，從事網絡分析業務的CloudFlare行政總裁Matthew Prince稱，數據顯示Twitter的流量正在放緩。

Threads達到1億里程碑的速度甚至較生成式聊天機器人ChatGPT還要快；ChatGPT費時兩個月才將用戶增至1億。不過，有分析認為，Threads蓬勃發展得益於它與現有社交平台IG的聯繫，用戶可以透過IG進行註冊，並可保留一些追隨者。

事實上，Threads尚示在歐洲市場正式推出，若平台能保留用戶群，則可能成為Twitter的真正競爭對手；去年夏季，推特的最後一季財報顯示，平台每日活躍用戶接近2.38億。