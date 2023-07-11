黃永輝：油金銅價格後市睇升

油、銅和黃金價格近期繼續整固，為中線重拾升勢建立基礎。在原油市場，美國宣布增購戰略石油儲備，提振了油價，有望在本周嘗試突破價格區間頂部。銅市場情緒改善，庫存下降對銅價提供支撐。金價處整固階段，預計一旦確認美國利率見頂，金價有力再創歷史新高。

美國能源部上周五宣布，將在10月和11月購買額外600萬桶原油儲存至戰略石油儲備，這將使其全年購買量增至約1,200萬桶。美國能源部同時表示，將根據市場條件購買更多的儲備油，這一消息帶動紐約期油上漲2.6%，至每桶73.9美元，本周或嘗試挑戰自5月以來的67至75美元之間的區間頂部。

庫存降 改善銅市場情緒

由於全球經濟增長放緩憂慮持續，油價近期一直在這個狹窄的價格範圍內波動，沙特阿拉伯為了支撐價格而願意犧牲收入和市場份額，已成功發出信號，阻止由價出現更大的調整。然而，油價恢復的時間將受到備用產能水平的限制，這些產能水平已經準備好應對任何需求增加，特別是來自關鍵的中東產油國。沙特目前的減產量為每日約100萬桶，全球備用產能約為600萬桶。

銅價在第二季大部分時間都處於防守狀態，因中國較少依賴大宗商品的經濟復甦令市場對銅需求強勁反彈的期望遭到挫折。此外，全球製造業採購經理指數連續10個月低於50的收縮水平，亦加深了對銅需求的擔憂。然而，在6月份商品交易所監控的庫存下降至5個月低位，料有助支持銅價。

儘管對中國經濟復甦的強度有些失望，但上半年精煉銅需求仍按年增長11%，中長期而言，無論是否有額外的中國刺激經濟措施，未來幾年全球綠色轉型主題將繼續為綠色金屬提供強大支持，其中銅更是電池、可再生能源發電、能源儲存和電網升級中需要的最佳導電金屬，預計銅價在明年可再創新高。

金價有力突破2100美元

自去年11月以來的強勁上漲後，金價在上季處於整固階段，短暫觸及新高後回落。目前的情緒受到最近股市上漲和美國國債息孳息率上升的挑戰，短期可能在每安士2,000美元以下橫行。預期美國利率在通脹率回落到3%以下前先行見頂，令實質利率回調，促使美元走弱，再加上持續的央行需求、地緣政治風險及新經濟秩序，黃金和白銀仍可看好。一旦市場確定利率已達到峰值，金價有潛力突破2,100美元的新歷史高位。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝(上述僅為市場資訊提供，不構成投資建議)