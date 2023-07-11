林嘉麒：港股縱反彈　未確認見底

內地昨日公布了6月份居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)，前者按年持平，後者按年下降5.4%，數據分別是2021年2月及2015年12月之後新低，遠差過市場預期，隨即增加了市場對未來內地經濟前景的憂慮，更聯想到將出現通縮的可能。

事實上，數據確實反映內地需求不足，但細仔看兩組數據的細項，情況也不算太差，主要是由單一食品及行業拖累。首先看CPI，期內豬肉價格下降7.2%，降幅比上月擴大4個百分點，是基於去年基數高所致。

內地經濟差 救市添憧憬

至於PPI的大跌，主因是能源價格下降9.3%，石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業、煤炭開採和洗選業價格降幅在14.9至25.6%之間，降幅擴大影響整體數據。

數據公布後，恒生指數升幅確是大幅收窄，惟看內地股市，滬綜指收市回升，深圳創業板指數升幅超過1%，加上北向資金亦淨買入12億元人民幣，似乎投資市場未是太擔心。再者，樂觀地看，經濟數據差，更可憧憬中央政府出手加大力度救經濟，因此港股昨日仍可以升市作結。

現時分析，本周恒指及科技股的走勢最為重要，對未來走勢具指示性作用。恒指方面，投資者會否繼續憧憬中央救經濟而守得住上周五的低位18,279點；科技股方面，投資者會否因為這輪監管的告一段落，而重新評估其前景及價值，從而吸引資金流入呢？老實說，目前並不認為中央會出大招，也不憧憬罰款一事過後會吸引大戶進場，惟市場資金大多是走短線，恒指靠這兩個因素短線再向上也不足為奇，問題是反彈還是見底。

投資者聚焦美通脹數據

另外，上周美國聯儲局公布的6月會議紀錄顯示，幾乎所有官員預計今年繼續加息，並維持對今年「溫和」衰退的預測。故此，相信大部分投資者已作兩手準備，一旦確認經濟衰退，短時間內淡友會再次出手，而好友同時相對會較謹慎。

本周焦點是美國6月份通脹數據，加上多名聯儲局官員本周會發表講話，相信會以偏「鷹」為主，加上美國大型企業業績期將於本周揭開序幕，由幾間大型銀行打頭陣，周五有摩根大通、富國銀行、道富集團和花旗等。既然焦點集中在本周後期，似乎本周港股要行大單邊市並不容易，繼續窄幅上落機會較大。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)