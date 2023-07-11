廖嘉豪：新興市場投資級別美元債收益率吸引

投資者可考慮新興市場美元債以建立多元化投資組合，其收益率高於目前約5.30%的短期美國國庫票據收益率，該資產類別或有助投資者拉長定息工具投資組合的存續期至本行較傾向的5年目標，以平衡收益率及債券市場波動性。本行認為，美國通脹在2024年底將急劇下降至2至2.5%左右，屆時將容許聯儲局開始減息，因此短期美國國庫票據利率或不會長期維持在高位。目前期貨市場預測2024年12月的聯邦基金利率為3.87%，反映市場預期聯儲局期間減息接近1.38厘。

截至6月28日，新興市場美元綜合債券指數(由約2000隻主權、半主權和私人企業發行的債券組成)在最壞情況下估算的收益率為7.50%，信貸息差較存續期相若的美國國債高出約330個基點。地區分布非常分散，北美佔10%(8.6%為墨西哥，其餘為加勒比地區)，19%為南美洲和中美洲，30%為亞太地區(中國佔指收15%)，30%來自非洲和中東(阿聯酋和沙特阿拉伯約佔13%)，其餘10%來自東歐和中亞。

發行人類型亦非常多元化：主權政府發行人佔指數約50%，而另一半則由「半主權」(與政府關係密切，由政府扶植的企業)或「國有機構」發行人和私營企業混合而成。該指數的總發行金額約為2.2萬億美元，市值約為1.9萬億美元，這種低於面值的情況目前在債券指數中較普遍，因為聯儲局過去15個月內加息500點子，導致債券價格下跌，目前所有債券指數的市值均低於票面值。

關於美國經濟衰退和對大宗商品需求的不確定性或令信貸息差仍相對較闊。然而，該行認為2024年美國經濟增長將低於長期平均趨勢，且失業率上升，將導致美元走軟，有利以美元計價的新興市場高收益債券息差。

長期往績顯示新興市場高收益債券息差與美元強弱相關性強，美元走弱或可收窄信貸息差，利好債價。預期大宗商品需求將相對穩定，特別是中國在疫後繼續重新開放的情況下。巴西是其中一個本行看好的國家。巴西是大宗商品出口國，當中有許多債務槓桿指標較低的大宗商品出口企業，其以美元計價的中度年期債券在最壞情況下估算的收益率約在5.5至6.5%區間內。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪