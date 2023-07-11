道指升209點　油價跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.31%，報101.95；港匯見7.8274；離岸人民幣(CNH)報7.2287；美元兌日圓處141.25；歐元報1.1003，英鎊報1.2863。金價處1,925.32美元。布油報77.79美元，紐油報73.13美元。比特幣(Bitcoin)升0.7%，報3.03萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水170點。

●道指收報33,944點，升209點或0.62%；標指收報4,409點，升10點或0.24%；納指收報13,685點，升24點或0.18%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,597點，升117點。

●7月恒生指數夜期收報18,642點，升98點，高水162點，成交13,974張。

●紐約期油收報每桶72.99美元，跌0.87美元或1.18%；倫敦布蘭特期油收報每桶77.69美元，跌0.78美元或0.99%。

●紐約期金收報每安士1,931美元，跌1.5美元或0.08%。

●英國富時100指數收報7,273點，升16點或0.23%；德國DAX指數收報15,673點，升69點或0.45%；法國CAC指數收報7,143點，升31點或0.45%。

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