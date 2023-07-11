瑞信前星級分析師：全球正與美元霸權「鬧離婚」！

中國近年力推人民幣國際化，能否挑戰美元霸權的議題，成為投資者熱門討論的話題之一。外媒報道，瑞信前星級分析師Zoltan Pozsar認為，全球金融體系正經歷與美元霸權的「貨幣離婚」，料對美元及美債的結構性需求產生影響。

Pozsar指出，目前正處於這個時代的開端，至少在未來5至10年將經歷這種「貨幣離婚」，即世界上將不再只有一種佔主導地位的儲備貨幣，而是將有多種儲備貨幣。

他提到，中國正採取一些地緣金融舉措，美元霸權將受到挑戰。他續表示，中國正試圖從西方金融體系中抽離，就像西方實體經濟，試圖從貫穿中國的供應鏈中抽離的情況一樣。

Pozsar指，如果在一個貿易不再以美元計價為主的世界，人們就不必借美元進口貨品，出口商也不再只賺取美元，某些地區的美元短缺將消失，一些原本會產生美元盈餘的國家，情況也會有變，外匯掉期市場上的美元供應及美元需求將會被重新調整。

他又作出假設，如果世界上的東西一半用美元計價，一半用人民幣，即不存在累積美元儲備的需要，如果不必持有那麼多外匯儲備，這將對國債的整體需求及邊際需求產生影響。