鄧聲興：螞蟻集團未來重啟IPO　將成阿里巴巴催化劑

針對外貿旺季，菜鳥繼續優化海外倉供應鏈的各環節要素，3月西法兩地海外倉入庫體積同比增長100%以上，訂單覆蓋歐盟全境。截至6月18日0時，淘寶天貓成交破億品牌數已達305個，如老廟黃金、菜百、萊芬、優時顏等；超256萬名中小商家今年的618成交額超過去年同期，還有118萬名中小商家實現1萬元成交，其中6.8萬名商家加入淘寶還不到3個月。

憑藉該等平台穩固的核心競爭力及市場宏觀層面的持續復甦，集團下半年商品銷售總額和客戶管理收入均有望延續增長。人行對螞蟻集團處以71.23億元的罰款，而螞蟻集團在完成後宣布，以自有資金回購最多7.6%股份。與此同時，鑑於阿里巴巴正進行架構重組，預料隨着監管環境開始正常化，螞蟻集團將於12至18個月內重啟IPO，相信將能成為阿里巴巴股價的催化劑。阿里巴巴股價支持位在77.2港元，阻力位為87.6港元。

意博資本亞洲管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)