鄧聲興：螞蟻集團未來重啟IPO 將成阿里巴巴催化劑
2023年07月11日 10:01
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（Getty Images圖片）
給合集團「618購物節」數據來看，阿里巴巴(09988)旗下淘寶天貓今年618的成交額超過去年同期，還有118萬名中小商家實現1萬元人民幣(下同)成交，其中6.8萬名商家加入淘寶還不到3個月。另外，集團旗下菜鳥國際快遞近日宣布在西班牙核心城市陸續開通周末派件及同城配送服務。數據顯示，目前菜鳥國際已覆蓋西班牙30多個城市，於巴塞隆拿及馬德里等核心城市已實現快遞「次日達」，菜鳥西班牙跨境包裹單量於今年6月同步增長逾60%以上。
針對外貿旺季，菜鳥繼續優化海外倉供應鏈的各環節要素，3月西法兩地海外倉入庫體積同比增長100%以上，訂單覆蓋歐盟全境。截至6月18日0時，淘寶天貓成交破億品牌數已達305個，如老廟黃金、菜百、萊芬、優時顏等；超256萬名中小商家今年的618成交額超過去年同期，還有118萬名中小商家實現1萬元成交，其中6.8萬名商家加入淘寶還不到3個月。
憑藉該等平台穩固的核心競爭力及市場宏觀層面的持續復甦，集團下半年商品銷售總額和客戶管理收入均有望延續增長。人行對螞蟻集團處以71.23億元的罰款，而螞蟻集團在完成後宣布，以自有資金回購最多7.6%股份。與此同時，鑑於阿里巴巴正進行架構重組，預料隨着監管環境開始正常化，螞蟻集團將於12至18個月內重啟IPO，相信將能成為阿里巴巴股價的催化劑。阿里巴巴股價支持位在77.2港元，阻力位為87.6港元。
意博資本亞洲管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)