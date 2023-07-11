印度可取代中國製造業？睇台灣大廠鴻海遭遇有答案…

台灣鴻海科技集團宣布，退出與印度跨國礦業集團Vedanta投資額逾1,500億港元的合資企業，但鴻海仍會持續推動印度政府的「印度製造」願景，在當地建立更多元的合作夥伴關係。

鴻海的聲明指，過去逾1年來，與Vedanta攜手致力於將共同的半導體理念在印度實現，是一段成果豐碩的合作經驗，也為雙方各自下一步奠定堅實的基礎。為探索更多元的發展機會，根據雙方協議，後續將不再參與雙方的合資公司運作。

鴻海與Vedanta的合資公司，未來將完全改由Vedanta全資持有。鴻海與該合資公司已無關連，且已正式通知Vedanta，刪除該合資企業中鴻海名稱，避免對未來雙方各自的利益相關者造成混淆。

鴻海強調，繼續大力支持印度政府的「印度製造」願景，在當地建立更多元且符合利益關係人需求的合作夥伴關係，對於印度半導體發展方向也依舊充滿信心。

鴻海去年2月與Vedanta簽署合作備忘錄，成立合資公司布局印度製造半導體，並在同年9月與印度古吉拉特邦簽署合作備忘錄，投資200億美元(約1,560億港元)在當地設立晶片和面板工廠，這原本是鴻海在海外最大項目之一。

分析指，鴻海退出印度晶片工廠計劃，是對總理莫迪要將印度發展為全球高科技製造強國的一個重大打擊。