【高盛推介】騰訊重上330元　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股昨日(10日)終止3連跌，升約0.7%，今(11日)早繼續反彈。開市隨即重上330港元水平，高開約1.2%，及後升幅擴大。現報334.2元，升約1.6%。日前人行及中證監聯合宣布對騰訊處以29.9億元人民幣罰款，有券商指罰控對騰訊屬可控，並料不會影響其非通用會計準則下淨利潤表現，及維持對其「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金積極吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約5,260萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約480萬元。

觀察港股通資金流向，騰訊於昨日繼續獲北水轉向沽出，錄得約6.4億元資金淨賣出。

騰訊購16313，行使價375元，2023年10月26日到期，實際槓桿9.8倍，中期、輕微價外。

騰訊購17228，行使價400.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿12.3倍，高槓桿、低面值。

騰訊購17302，行使價370元，2023年11月30日到期，實際槓桿7.9倍，貼價。

騰訊牛65640，收回價315元，行使價312.2元，換股比率500，槓桿比率14.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛65997，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率11.9倍，遠牛。

騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿7.5倍，中期、輕微價外。

騰訊熊67689，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率17.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊熊67558，收回價360元，行使價362.8元，換股比率500，槓桿比率11.6倍，遠熊。

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