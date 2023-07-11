【高盛推介】平保反彈上試50元 資金持續吸納
2023年07月11日 13:06
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安由上周三(5日)起連跌4日，失守50港元水平，今(11日)早反彈追回部分跌幅。早上高開約0.7%後升幅擴大，最高見49.85元。現報49.77元，升約2.2%。日前有報道指平保旗下平安產險與美團合作，推出綜合保障保險產品「美團生意保」。
觀察個股輪證資金流向，平保好倉於近期獲資金持續吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約740萬元。
淡倉方面，雖見於昨日繼續獲資金沽出，但細分下則見熊證錄得約20萬元資金流入。
投資者如看好平保，認購證方面可留意屬少數中期輕微價外條款的平安購(18003)。高槓桿選擇可留意屬行使價65元以下、2個月期以上最高槓桿產品之一的平安購(17341)。牛證方面的近牛選擇可留意平安牛(65391)，遠牛選擇可留意平安牛(61072)，與現價有約5及10元收回距離。
平安購18003，行使價58.05元，2023年10月26日到期，實際槓桿10.0倍，少數中期輕微價外條款。
平安購17341，行使價62.55元，2023年10月3日到期，實際槓桿13.1倍，行使價65元以下、2個月期以上最高槓桿產品之一。
平安牛65391，收回價45元，行使價44.4元，換股比率100，槓桿比率9.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
平安牛61072，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率4.9倍，遠牛。
平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿6.1倍，低面值、高槓桿。
平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率4.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。