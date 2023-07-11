【高盛推介】平保反彈上試50元　資金持續吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安由上周三(5日)起連跌4日，失守50港元水平，今(11日)早反彈追回部分跌幅。早上高開約0.7%後升幅擴大，最高見49.85元。現報49.77元，升約2.2%。日前有報道指平保旗下平安產險與美團合作，推出綜合保障保險產品「美團生意保」。

觀察個股輪證資金流向，平保好倉於近期獲資金持續吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約740萬元。

淡倉方面，雖見於昨日繼續獲資金沽出，但細分下則見熊證錄得約20萬元資金流入。

平安購18003，行使價58.05元，2023年10月26日到期，實際槓桿10.0倍，少數中期輕微價外條款。

平安購17341，行使價62.55元，2023年10月3日到期，實際槓桿13.1倍，行使價65元以下、2個月期以上最高槓桿產品之一。

平安牛65391，收回價45元，行使價44.4元，換股比率100，槓桿比率9.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

平安牛61072，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率4.9倍，遠牛。

平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿6.1倍，低面值、高槓桿。

平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率4.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。