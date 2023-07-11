上半年香港甲廈空置量創新高　營商前景響警號？

世邦魏理仕最新發表的《2023年上半年香港商業房地產市場觀點》指出，上半年香港整體甲級寫字樓空置率上升約0.4個百分點至15.7%，而總空置面積亦推高至約1,350萬方呎，兩數字均創歷史新高。

該公司香港區研究部主管陳錦平表示，本港商業房地產市場整體呈現出多種趨勢。寫字樓租賃市況較一年前略有放緩，零售市場穩健逐步復甦，由於外圍需求疲軟，工業租賃氣氛減弱，而投資市場主要受高利率帶來的負回報影響而低迷。

2023年上半年甲級商廈租賃量雖達2022年全年約一半，但今年第二季的總租務交投量較首季度下跌約26%至78.6萬方呎，淨吸納量回落至負數，拖累上半年出現約27.67萬方呎負吸納量，同時，將總空置面積推至再創新高。

至於，上半年整體甲廈租金亦累挫約2.2%，第二季較首季也下跌約0.5%，不過，核心商業區中環租金自2022年第二季以來首次回穩，按季上升約0.1%。港島東繼今年首季租金按季下跌約3.8%後，第二季租金再按季下跌約0.4%。

該行香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩料，今年剩下時間甲廈租賃量或會攀升，惟隨着新的商廈落成並進入市場，預計空置率將進一步上升，租金將輕微下跌。

另外，第二季度零售租賃市況依然強勁。上半年零售樓面租賃量達約87萬方呎，為有紀錄以來的半年最高。期間新增租賃個案中，餐飲業佔約32%，為所有主要零售行業中最高。

今年上半年零售商舖空置率下降約1.8個百分點至約11.6%，為2020年第一季度以來最低水平。銅鑼灣空置率降至約7.9%，拉近與中環約6.6%的差距。而第二季核心區街舖租金按季進一步上升約1.9%，半年增長達約3.1%。世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖部資深董事兼主管溫運強預計，下半年核心區街舖租金將進一步上漲約3至5%。

至於，今年上半年工業租賃量約130萬方呎，僅為去年上半年約460萬方呎的約28%，世邦魏理仕香港顧問及交易服務-工業及物流部執行董事兼主管黎尚文預期，香港機場全新高端物流中心落成，可增加優質倉庫空間供應。

而上季商業地產投資額(不包括交易金額超過7,700萬港元的交易)按季下降約65%至約47億元，創下自2009年第二季以來最低的季度總額，令今年上半年的總額降至約181億元，為2009年上半年以來最低的按半年水平。該公司香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷認為，高利率、信貸條件收緊和再融資需求增加等不確定性，機構投資者持謹慎態度，不過，相信一旦利率回落，香港商業地產市場將出現反彈。