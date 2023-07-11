會財局：去年查察55個上市公司項目　較2020年增近5成

會計及財務匯報局(簡稱會財局)去年查察55個上市公司項目，較2020年增加近五成，發現中小型會計師行(即負責10間至100間上市公司審計的B類及負責1間至少於10間上市公司審計的C類會計師行)存有不同缺失，情況已經持續3年。主席黃天祐對情況感到擔心，並敦促中小型會計師行立即改善，若無改進，將交由局方調查部跟進，屆時會計師行將「面對後果」。

查察部主管賴翠碧補充，每次查察後，均會發出報告，讓會計師行了解問題及須注意事項。針對表現較差的會計師行，會提出具體要求及加大查察力度，若改善情況不理想，將進一步轉交至調查部跟進，甚至懲處部處理，而去年有14個查察項目須轉介至調查部跟進，2020及2021年則共有33個項目。

黃氏指出，關注是否有會計師行重視利潤而輕視質素、內部資源配置不足等問題，雖然會財局無法規管會計師行收費及事務所文化，但若審計缺失問題嚴重，未來會交由局方紀律部門懲處。